Es weht nun frischer Wind über den Dächern von Graz: Am heutigen Freitag, dem 13. März eröffnet im fünften Stock des Steirerhofs, im einstigen "Area 5", das neue Lokal „Jay’s – The Rooftop Eat & Drink“.

Mit Anfang Jänner hatte das „Area 5“ seine Türen geschlossen, und das sehr zur Überraschung vieler Grazer. Das Lokal galt über Jahre als eine der markantesten Gastro-Adressen der Stadt. Vor allem die Dachterrasse mit Blick auf Jakominiplatz, Schloßberg und Uhrturm machte die Location zu einem beliebten Treffpunkt. Doch die Schließung war kein endgültiges Aus für das beliebte Ambiente, sondern Teil eines geplanten Neustarts.

Rooftop-Lokal am Jako richtet sich neu aus

Hinter dem neuen Konzept steht ein Mutter-Sohn-Gespann: Joachim und Manuela Forstner. Der Name „Jay’s“ spielt dabei gleich auf zwei Dinge an: auf den Jakominiplatz und auf Küchenchef sowie Betriebsleiter Joachim Forstner, Großneffe von René Forstner. Dieser investiert in das Projekt, ohne jedoch selbst im operativen Tagesgeschäft tätig zu sein. In den vergangenen Wochen wurde das Lokal umfassend umgebaut. Das neue Design wirkt cleaner und moderner, gleichzeitig aber gemütlich. Warme Erdtöne, klare Linien und eine offenere Gestaltung prägen das neue Ambiente. Große Glasflächen sorgen weiterhin für einen beeindruckenden Blick über die Grazer Innenstadt, besonders bei Sonnenuntergang entfaltet die Dachterrasse ihren dafür bekannten besonderen Reiz.

©Edi Haberl Joachim Forstner kocht im „Jay’s“ auf.

Vielfältiges kulinarisches Angebot

Auch kulinarisch will man sich breiter aufstellen als zuvor. Bei einem Medientermin am Donnerstag konnten sich erste Besucher bereits einen Eindruck verschaffen. Auch 5 Minuten stattete einen Tag vor der offiziellen Eröffnung dem neuen Lokal einen Besuch ab. Auf der Karte finden sich unter anderem Flammkuchen, Pasta, Burger, Steaks, Risotto, Wiener Schnitzel und Co. Mediterrane und erlesene Vorspeisen sowie Nachspeisen runden das Angebot ab. Ergänzt wird die Speisekarte durch eine umfangreiche Getränkekarte mit Weinen, Longdrinks, sommerlichen Spritzerangeboten und Kaffeespezialitäten. Die Getränke- und Speisekarte ist bereits auf der Website einsehbar.

©5 Minuten | Spicy Tuna Crispy Rice

Das „Jay’s“ ist mehr als ein Studentenlokal

Das Konzept richtet sich künftig bewusst an ein breiteres Publikum. Während das „Area 5“ stark von studentischem Publikum geprägt war, soll das nun auch für Geschäftsessen, entspannte After-Work-Treffen oder besondere Anlässe attraktiv sein. Zusätzlich sind gelegentliche DJ-Sets sowie die Möglichkeit geplant, die Räumlichkeiten für private Feiern, Sponsionsfeiern oder Produktpräsentationen zu mieten. Mit dem „Jay’s“ bekommt einer der spektakulärsten Gastro-Standorte von Graz nun ein neues Kapitel, mit dem Ziel, den Platz über den Dächern der Stadt wieder zu einem Fixpunkt für Genuss und Ausblick zu machen.

©5 Minuten | Das erwartet dich im neuen Lokal „Jay’s“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 09:08 Uhr aktualisiert