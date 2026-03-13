Skip to content
Region auswählen:
/ ©kk
Bild auf 5min.at zeit den neuen Store von Mützenmafia in Graz.
Der Grazer Concept-Store eröffnet eine zweite Filiale in der Stubenberggasse.
Graz
13/03/2026
13. März
#goodnews

Mit Neuerung: „Mützenmafia“ eröffnet zweiten Standort in Graz

Die "Mützenmafia", ein Grazer Label für nachhaltige Mode wächst weiter. In der Stubenberggasse eröffnet nun ein zweiter Shop, inklusive Kaffee und Drinks für Kunden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Das Grazer Modelabel Mützenmafia erweitert sein Angebot in der Innenstadt. Neben dem bisherigen Standort in der Mariahilferstraße gibt es nun auch eine zweite Filiale in der Stubenberggasse. Hinter dem Label stehen Kristina Blaschitz und Katharina Zöchling, die mit ihrer Marke auf faire und nachhaltige Mode setzen. Der neue Shop trägt den Namen „Mützenmafia Gin, Gin“ und bringt eine kleine Besonderheit mit sich: Neben Kleidung werden dort auch Getränke angeboten. Kunden können beim Einkaufen künftig auch Kaffee, Prosecco oder andere Drinks genießen. Möglich macht das eine Bar samt großer Kaffeemaschine, die im neuen Geschäft integriert wurde. Der zweite Standort liegt zentral in der Grazer Innenstadt, nur wenige Schritte von der Schmiedgasse entfernt und in unmittelbarer Nähe zum Café der Bäckerei Martin Auer.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: