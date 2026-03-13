Mit Neuerung: „Mützenmafia“ eröffnet zweiten Standort in Graz

Das Grazer Modelabel Mützenmafia erweitert sein Angebot in der Innenstadt. Neben dem bisherigen Standort in der Mariahilferstraße gibt es nun auch eine zweite Filiale in der Stubenberggasse. Hinter dem Label stehen Kristina Blaschitz und Katharina Zöchling, die mit ihrer Marke auf faire und nachhaltige Mode setzen. Der neue Shop trägt den Namen „Mützenmafia Gin, Gin“ und bringt eine kleine Besonderheit mit sich: Neben Kleidung werden dort auch Getränke angeboten. Kunden können beim Einkaufen künftig auch Kaffee, Prosecco oder andere Drinks genießen. Möglich macht das eine Bar samt großer Kaffeemaschine, die im neuen Geschäft integriert wurde. Der zweite Standort liegt zentral in der Grazer Innenstadt, nur wenige Schritte von der Schmiedgasse entfernt und in unmittelbarer Nähe zum Café der Bäckerei Martin Auer.