Nackt am Dachboden misshandelt: Acht „Pedo-Hunter“ verurteilt

Ein Jugendlicher wollte sich eigentlich nur mit einem Mädchen treffen, doch das ging gewaltig schief: Er wurde brutal misshandelt und ausgeraubt. Jetzt kam es zum Prozess – und die Urteile stehen fest.

Am vergangenen Donnerstag fand ein aufsehenerregender Gewaltprozess in Graz statt. Ein damals 17-Jähriger soll von den jungen Angeklagten mit einem Fake-Profil in eine Falle gelockt, misshandelt und ausgeraubt worden sein. Die Angeklagten sollen außerdem der „Pedo-Hunter-Szene“ angehören – also einer Gruppe, die mutmaßliche Sexualstraftäter in die Falle lockt, um sie zur Rede zu stellen. Doch meistens soll es dabei eben zu Gewalt und Straftaten kommen. Mehr dazu hier: Instagram-Falle in Graz: 17-Jähriger auf Dachboden schwer misshandelt.

Urteile gefällt

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wurden acht Angeklagte wegen Raub, schwerer Nötigung, absichtlich schwerer Körperverletzung und räuberischem Diebstahl schuldig gesprochen. Der Haupttäter soll zwei Jahre unbedingte Haft ausgefasst haben. Dieser soll bereits zuvor schon einmal zu einem Jahr Haft verurteilt worden sein. Die anderen Angeklagten wurden zu teilbedingten Haftstrafen von elf bis 18 Monaten verurteilt. Es gab allerdings auch einen Freispruch: nämlich für einen 30-Jährigen, der vom Alter her nicht zum Rest der Angeklagten passte. Ihm konnte keine Schuld nachgewiesen werden. Die Verurteilten müssen allerdings ein Anti-Gewalt-Training absolvieren. Und das Opfer? Es soll 3.000 Euro bekommen.