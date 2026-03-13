Kamera filmte mit: Mann soll in Graz mehrere Tausend Euro erbeutet haben

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, am Donnerstag, 5. Februar 2026, mit einem gefälschten Reisepass bei einer Bankfiliale in Graz mehrere Tausend Euro behoben zu haben. Bei einer zweiten Bankfiliale blieb es beim Versuch.

Der unbekannte Täter steht im Verdacht gegen 10 Uhr bei einer Bankfiliale im Grazer Bezirk Waltendorf durch Vorweisen eines gefälschten Reisepasses mehrere Tausend Euro behoben zu haben. Bei einer weiteren Bankfiliale im Bezirk Straßgang etwa eine Stunde später blieb es beim Versuch. Dabei wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der beigefügten Bilder an. Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Kärntnerstraße, Tel. Nr.: 059/133/6586, erbeten.