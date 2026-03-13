Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD STMK
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann.
Die Polizei fahndet nach diesem Mann.
Graz
13/03/2026
Gefälschter Pass

Kamera filmte mit: Mann soll in Graz mehrere Tausend Euro erbeutet haben

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, am Donnerstag, 5. Februar 2026, mit einem gefälschten Reisepass bei einer Bankfiliale in Graz mehrere Tausend Euro behoben zu haben. Bei einer zweiten Bankfiliale blieb es beim Versuch.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Der unbekannte Täter steht im Verdacht gegen 10 Uhr bei einer Bankfiliale im Grazer Bezirk Waltendorf durch Vorweisen eines gefälschten Reisepasses mehrere Tausend Euro behoben zu haben. Bei einer weiteren Bankfiliale im Bezirk Straßgang etwa eine Stunde später blieb es beim Versuch. Dabei wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der beigefügten Bilder an. Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Kärntnerstraße, Tel. Nr.: 059/133/6586, erbeten.

Bild auf 5min.at zeigt einen Mann.
©LPD STMK
Mit einem gefälschten Reisepass…
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann.
©LPD STMK
…soll dieser Mann tausende Euro behoben haben.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: