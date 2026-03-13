Bürgermeisterin warnt: Glücksspiel darf nicht noch einfacher werden

Spielsucht kann existenzbedrohend werden. In Österreich sollen nun neue Regeln eingeführt werden – ganz zur Kritik von Bürgermeisterin Elke Kahr, die vor den Folgen warnt.

Die Gefahren von Glücksspiel sind längst kein neues Thema mehr, denn die Spielsucht ist ein großes gesellschaftliches Problem, das jährlich die Existenz tausender betroffener Familien gefährdet. Und obwohl es Schutzbestimmungen gibt, ist es trotzdem möglich, in kurzer Zeit große Summen zu verspielen. Neben dem staatlichen Monopol gibt es in den Bundesländern verschiedene Regeln, wie etwa das „kleine Glücksspiel“ oder ein riesiges Angebot an Sportwetten, die in Österreich nur schwach kontrolliert werden, weil sie als „Geschicklichkeitsspiele“ gelten.

©KPÖ/Julia Prassl Elke Kahr fordert mehr Schutz beim Glückspiel.

Glücksspiel in Österreich: „Bei den bestehenden Angeboten den Schutz verbessern“

„Es wäre sinnvoller, am Monopol festzuhalten und bei den bestehenden Angeboten den Schutz zu verbessern. Vor allem sollte es nicht mehr möglich sein, so viel Geld in kurzer Zeit zu verspielen“, warnt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) vor den Folgen einer weiteren Liberalisierung und Ausweitung des Glücksspielmarktes in Österreich. Es sollen auch illegale Online-Angebote konsequent blockiert und Sportwetten strenger reguliert werden. „Es ist nicht einzusehen, dass einzelne Anbieter riesige Summen mit dem Glücksspiel verdienen, die Gesellschaft aber für die Kosten aufkommen muss, die die Spielsucht verursacht“, betont sie.