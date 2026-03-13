Dänischer Familienbetrieb eröffnet erste Filiale in der Steiermark

Die dänische Einzelhandelskette SØstrene Grene hat am 13. März 2026 eine neue Filiale in der ShoppingCity Seiersberg eröffnet. Es ist der erste Standort des Unternehmens in der Steiermark.

Das Team der ShoppingCity Seiersberg mit Centerleiterin Dr. Heidelinde Zinser (6.v.l.) und Marketingleiterin Roswitha Lahousen (rechts außen) gratuliert Elisabeth Knaptisch, Managerin von Sostrene Grene (7.v.l.), und ihrem Team zur erfolgreichen Eröffnung.

Die dänische Einzelhandelskette SØstrene Grene hat ihren ersten Store in der Steiermark eröffnet. Der neue Standort befindet sich in der ShoppingCity Seiersberg und umfasst rund 260 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Geschäft setzt auf ein Konzept, das Kundinnen und Kunden durch eine klar strukturierte Warenpräsentation führen soll. Im Mittelpunkt stehen Wohnaccessoires, kleinere Möbelstücke, Bastel- und Hobbyartikel, Spielwaren, Küchenprodukte sowie Schreibwaren im skandinavisch geprägten Design.