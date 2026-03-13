Dänischer Familienbetrieb eröffnet erste Filiale in der Steiermark
Die dänische Einzelhandelskette SØstrene Grene hat am 13. März 2026 eine neue Filiale in der ShoppingCity Seiersberg eröffnet. Es ist der erste Standort des Unternehmens in der Steiermark.
Die dänische Einzelhandelskette SØstrene Grene hat ihren ersten Store in der Steiermark eröffnet. Der neue Standort befindet sich in der ShoppingCity Seiersberg und umfasst rund 260 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Geschäft setzt auf ein Konzept, das Kundinnen und Kunden durch eine klar strukturierte Warenpräsentation führen soll. Im Mittelpunkt stehen Wohnaccessoires, kleinere Möbelstücke, Bastel- und Hobbyartikel, Spielwaren, Küchenprodukte sowie Schreibwaren im skandinavisch geprägten Design.
SØstrene Grene
Mit der Eröffnung erweitert das Unternehmen seine Präsenz in Österreich. Laut Unternehmensangaben verfolgt SØstrene Grene ein Konzept, das auf eine wechselnde Produktpalette und ein einheitliches Store-Design setzt. Das Familienunternehmen wurde 1973 gegründet und betreibt nach eigenen Angaben rund 380 Filialen in Europa sowie Online-Shops in mehreren Märkten.