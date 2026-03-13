„Gemeinden brauchen diese Einnahmen dringend“ – Grüne warnen

In der Steiermark soll die Leerstandsabgabe gestrichen werden, zumindest wird darüber diskutiert. Doch das sorgt für alles andere als Begeisterung: Sowohl Bürgermeister als auch Politiker üben Kritik.

Die Leerstandsabgabe in der Steiermark soll abgeschafft werden, und das setzt viele steirische Gemeinden finanziell zunehmend unter Druck. Mehr dazu hier: Wohnungsleerstand: Steirische Gemeinden warnen vor Milliarden-Folgen. Denn die Einnahmen aus Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe ist ein wichtiger Teil des Gemeindebudgets. Und immerhin müssen Pflichtaufgaben erfüllt werden, doch der finanzielle Spielraum wird zunehmend kleiner.

Leerstand liegt zwischen 8 und 13 Prozent

Etwa 190 der 285 steirischen Gemeinden erheben diese Abgabe. „Schätzungen zeigen zudem, dass der Wohnungsleerstand deutlich über dem notwendigen Maß liegt: Laut Statistik Austria stehen österreichweit rund 653.000 Wohnungen ohne Wohnsitzmeldung, in Städten liegt der Leerstand teilweise zwischen 8 und 13 Prozent“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Graz.

„Hier braucht es klarere Regeln“

Deshalb werden die Grazer Grünen in der kommenden Gemeinderatssitzung einen dringlichen Antrag einbringen, in dem der Landtag ersucht wird, die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Leerstandsabgabe zu verbessern. Die Gemeinden sollen weiterhin eine Abgabe einfordern dürfen. Auch der Vollzug sei derzeit oft sehr aufwendig, weil Gemeinden fehlende Daten zu Wohnungen und Eigentümern mühsam selbst erheben müssen. Zudem bestehe derzeit weder ein klarer Rechtsanspruch auf die Übermittlung relevanter Daten noch eine verpflichtende Auskunftspflicht für Eigentümer. „Viele Gemeinden brauchen diese Einnahmen dringend. Hier braucht es klarere Regeln und bessere Datengrundlagen, damit Gemeinden diese Aufgabe auch gut bewältigen können“, sagt Gemeinderätin Zeynep Aygan Romaner.