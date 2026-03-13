25.000 Euro: Welche Jugendlichen bekommen die Förderung?

Am 7. April findet bereits zum 15. Mal das proAct-Jugendbudget statt. Die Projekte mit den meisten Stimmen bekommen jeweils 5.000 Euro.

Das Jugendbudget proAct gibt es bereits seit 2011. Die Stadt Graz stellt dabei 25.000 Euro zur Verfügung, also bis zu 5.000 Euro pro Projekt. Zuerst werden alle eingereichten Projekte präsentiert. Danach wird in einer demokratischen Geheimwahl unter allen wahlberechtigten Jugendlichen (14–21 Jahre) abgestimmt, welche Projekte die Förderung bekommen sollen. Dabei wird über einen digitalen Wahlzettel in der Wahlkabine abgestimmt. Jeder Jugendliche hat zwei Stimmen, wobei pro Projekt nur eine Stimme vergeben werden darf.

Das Ziel von proAct

Die Projektförderung wird anschließend je nach Stimmenmehrheit vergeben. Das Ziel von proAct ist die Förderung von Teilhabe, Demokratisierung, Eigenständigkeit, Kritikfähigkeit, Vorbereitung auf politische Wahlen sowie Projektplanung und Durchführung. In dieser Beteiligungsform ist proAct einzigartig in Österreich: Es entscheiden ausschließlich Jugendliche unter sich, es gibt keine Jury.