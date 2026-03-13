Grazer Trinkbrunnen gehen schon bald wieder in Betrieb

In Graz werden ab Montag, dem 16. März schrittweise wieder die öffentlichen Trinkbrunnen in Betrieb genommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wasserwirtschaft der Holding Graz beginnen mit den jährlichen Arbeiten zur Aktivierung der Anlagen. Gestartet wird traditionell mit den Trinkbrunnen im Stadtzentrum. In den darauffolgenden Wochen folgen die weiteren Standorte im gesamten Stadtgebiet. Ziel ist es, alle Anlagen bis Ende März beziehungsweise Anfang April wieder verfügbar zu machen – rechtzeitig vor Ostern. Derzeit gibt es in Graz rund 180 öffentlich zugängliche Trinkbrunnen. Sie versorgen Passantinnen und Passanten in Parks, auf Plätzen und entlang viel frequentierter Wege mit kostenlosem Trinkwasser.