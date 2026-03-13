Streit um Ukraine-Vertriebene: Droht Familien in Graz Obdachlosigkeit?

Die Situation für ukrainische Vertriebene in Graz wird immer angespannter. Die Stadt hatte in den vergangenen Monaten Notquartiere organisiert, um neu ankommende Menschen kurzfristig unterzubringen – meist Frauen mit kleinen Kindern. Doch damit könnte bald Schluss sein. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) warnte zuletzt, dass die Stadt diese Ersthilfe nicht länger stemmen könne und fordert Unterstützung von Bund und Land. Hintergrund ist eine Lücke zwischen Ankunft und offizieller Anerkennung als Vertriebene. In dieser Zeit – sie kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen dauern – brauchen die Menschen eine Unterkunft. Bisher sprang Graz mit Unterstützung von Caritas und Vinziwerken ein. Laut Stadt sind dabei tausende Nächtigungen entstanden und Kosten von rund 230.000 Euro angefallen.

©KPÖ/Julia Prassl Bürgermeisterin Elke Kahr fordert Unterstützung von Bund und Land bei der Unterbringung ukrainischer Vertriebener in Graz.

Notquartiere am Limit

Hilfsorganisationen berichten, dass die Kapazitäten längst ausgeschöpft sind. Teilweise mussten bereits Menschen abgewiesen werden, weil deutlich mehr Personen Hilfe suchten als Plätze verfügbar waren. In Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe holen sich betroffene Familien derzeit Lebensmittelpakete ab. Wenn sich an der Situation nichts ändert, könnten ab Mai keine Notquartiere mehr bereitstehen. Für viele Familien würde das bedeuten, dass sie sich selbst um eine Unterkunft kümmern müssen, obwohl sie erst seit kurzer Zeit in Österreich sind.

Streit zwischen Bund und Land

Während die Stadt Graz Unterstützung fordert, wird zwischen Bund und Land über die Zuständigkeit gestritten. Der Flüchtlingskoordinator des Bundes betont, dass laut Vereinbarung die Bundesländer für die Unterbringung in dieser Phase verantwortlich seien, wobei der Bund Kosten ersetze. In der steirischen Landespolitik sieht man das anders. Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) fordert den Bund auf, die Erstversorgung zu übernehmen. Zugleich kritisiert er die Stadtregierung scharf und betont: „Wir werden die weit linksstehende Grazer Stadtregierung jedenfalls nicht dabei unterstützen, Graz zum Armenhaus Österreichs zu machen!“

©Land Steiermark/Robert Binder Landesrat Hannes Amesbauer sieht den Bund in der Verantwortung für Erstversorgung und Unterbringung ukrainischer Vertriebener.

Kritik von Grünen und NEOS

Auch andere Parteien melden sich nun zu Wort. Die steirische Grünen-Menschenrechtssprecherin Veronika Nitsche kritisiert den politischen Umgang mit der Situation deutlich: „Der österreichische Föderalismus ist einmal mehr zum Ausreden-System geworden. Bund und Länder schieben sich die Verantwortung hin und her – Frauen und Kinder sind die Verlierer dieses Zuständigkeitsstreits und werden am Ende in die Obdachlosigkeit geschickt.“ Gleichzeitig bedankt sie sich bei Hilfsorganisationen und Freiwilligen, die derzeit helfen. „Was hier von Caritas, Vinziwerken und vielen Ehrenamtlichen geleistet wird, verdient großen Respekt. Aber klar ist auch: Dieses Engagement kann einen politischen Stillstand nicht auffangen.“ Auch die NEOS üben Kritik an der politischen Auseinandersetzung. Graz-Gemeinderat Philipp Pointner wirft KPÖ und FPÖ vor, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben, statt eine Lösung für die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge zu finden.