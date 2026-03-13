Zeugenaufruf: Radfahrer bei Unfall mit Klein-Lkw am Jako verletzt

Am Jakominiplatz kam es Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Klein-Lkw. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Weil die Aussagen der Beteiligten widersprüchlich sind, sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, dem 12. März 2026, gegen 16.15 Uhr am Jakominiplatz in Graz ereignet. Ein 55-jähriger Radfahrer aus Graz war in südliche Richtung unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Gleisdorfer Straße geradeaus überqueren. Zur selben Zeit näherte sich ein Klein-Lkw, gelenkt von einem 60-jährigen Grazer, aus der Gegenrichtung.

Radfahrer wollte vorbeifahren

Der Radfahrer gab an, beim Einfahren in die Kreuzung den entgegenkommenden Lkw bemerkt zu haben. Da dieser keinen linken Blinker gesetzt habe, sei er davon ausgegangen, dass das Fahrzeug geradeaus oder nach rechts weiterfahren würde. Als der Radfahrer am Lkw vorbeifahren wollte und sich auf gleicher Höhe befand, sei der Klein-Lkw plötzlich nach links abgebogen. Dabei kam es laut seinen Angaben zu einer Berührung mit dem Außenspiegel des Fahrzeugs, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Lenker schildert anderen Ablauf

Der 60-jährige Lenker des Klein-Lkw schildert den Vorfall jedoch anders. Laut seinen Angaben habe er den rechten Blinker gesetzt und beabsichtigt, in die Gleisdorfer Straße einzubiegen. Als er in die Kreuzung einfuhr, habe er den entgegenkommenden Radfahrer bemerkt und sein Fahrzeug abgebremst. Als der Radfahrer rechts am Fahrzeug vorbeifuhr, sei es schließlich zur Berührung mit dem Außenspiegel gekommen.

Polizei bittet um Hinweise

Da die Aussagen der beiden Beteiligten zum Unfallhergang voneinander abweichen, sucht die Polizei nun nach Zeugen. „Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz 1, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10, erbeten“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.