/ ©Leser
Foto auf 5min.at zeigt einen Stau auf der A2.
Defektes Fahrzeug legt Plabutschtunnel auf der A9 lahm. Umleitung über Graz nötig.
Graz
13/03/2026
Umleitung über Graz

Defektes Fahrzeug: Plabutschtunnel auf der A9 gesperrt

Auf der A9 Pyhrnautobahn in Richtung Linz geht aktuell nichts mehr durch den Plabutschtunnel. Grund ist ein defektes Fahrzeug im Tunnel. Die ASFINAG empfiehlt, über das Grazer Stadtgebiet auszuweichen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Auf der A9 Pyhrnautobahn in Richtung Linz ist der Plabutschtunnel aktuell (Freitag, 13. März, 15.10 Uhr) nicht passierbar. Grund dafür ist ein defektes Fahrzeug, das im Tunnel steht. Aus Sicherheitsgründen wurde die Tunnelröhre gesperrt. Autofahrer müssen daher über das Grazer Stadtgebiet ausweichen. Die ASFINAG bittet Lenker außerdem, am Weblinger Kreisverkehr nicht vor der Abfahrt zum Plabutschtunnel stehen zu bleiben, um zusätzliche Verkehrsbehinderungen zu vermeiden. Wie lange die Sperre dauert, ist derzeit noch unklar.

#Update zur A9: Entwarnung beim Plabutschtunnel

Der Plabutschtunnel in Richtung Linz ist wieder offen. Das defekte Fahrzeug wurde entfernt, der Stau beginnt sich bereits aufzulösen. Derzeit musst du aber noch mit rund 20 Minuten Zeitverlust rechnen.





















Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 15:15 Uhr aktualisiert
