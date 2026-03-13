Lehrlingszahlen sinken: „Graz braucht jetzt einen Lehrstellenturbo“

In der letzten Zeit sind die Lehrlingszahlen in Graz (Steiermark) deutlich zurückgegangen. Während es in den vergangenen Jahren meist über 3.700 Lehrstellen waren, gab es 2025 nur noch 3.494. Im Vergleich zum langjährigen Niveau fehlen damit rund 200 Lehrlinge. NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner hebt den Wert der Lehre hervor: „Die Lehre ist ein Erfolgsmodell in der Berufsausbildung. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels müssen wir alles daransetzen, junge Menschen für diesen Weg zu begeistern.“

„Junge Menschen müssen eine Chance bekommen“

Für ihn ist der Rückgang ein deutliches Warnsignal. Der NEOS-Gemeinderat fordert deshalb einen gezielten Lehrstellenturbo der Stadt Graz, um Betriebe stärker bei der Ausbildung zu unterstützen und mehr junge Menschen für eine Lehre zu gewinnen. Von ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner erwartet er sich, endlich wirksame Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Graz auf den Tisch zu legen: „Wenn wir wollen, dass Graz auch in Zukunft ein starker Wirtschaftsstandort bleibt, müssen wir heute die Fachkräfte von morgen ausbilden. Die Politik muss dafür sorgen, dass junge Menschen Chancen bekommen und Ausbildungsbetriebe nicht ausgebremst werden.“