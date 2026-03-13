Nur Einser von der Schule bis zum Doktorat: Sechs Grazer ausgezeichnet

Besondere Auszeichnung für sechs junge Forschende: Am Freitag, dem 13. März 2026, wurden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Graz und der TU Graz in der Aula der Alten Universität „sub auspiciis praesidentis rei publicae“ promoviert. Diese Promotion gilt als höchste akademische Auszeichnung in Österreich. Stellvertretend für Bundespräsident Alexander Van der Bellen überreichten Uni-Graz-Rektor Peter Riedler und TU-Graz-Rektor Horst Bischof die Promotionsurkunden. Die Geehrten sind Hannah Brunner, Samuel Hörmann und Thomas Steiner von der TU Graz sowie Christian Bundschuh, Peter Hartmann und Lena Parigger von der Universität Graz. Am 18. März erhalten sie in der Wiener Hofburg zusätzlich den Ehrenring – persönlich überreicht vom Bundespräsidenten.

©Uni Graz/Lunghammer v.l. Peter Hartmann, Christian Bundschuh, Rektor Peter Riedler, Lena Parigger, Landeshauptmann Mario Kunasek, Samuel Hörmann, Rektor Horst Bischof, Hannah Brunner und Thomas Steiner

Lob für außergewöhnliche Leistungen

Beim Festakt würdigten die Verantwortlichen den außergewöhnlichen Einsatz der jungen Forschenden. Uni-Graz-Rektor Peter Riedler betonte: „Hinter dieser Auszeichnung stehen viele Jahre intensiver Arbeit und großer Disziplin. Dazu gratuliere ich Ihnen.“ Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen brauche es Persönlichkeiten, die Wissen mit Verantwortung verbinden, so Riedler weiter. Auch TU-Graz-Rektor Horst Bischof hob die Bedeutung der Auszeichnung hervor. „Eine Sub Auspiciis Promotion ist weit mehr als ein akademischer Abschluss – sie ist Ausdruck außergewöhnlicher Ausdauer, Neugier und intellektueller Leidenschaft“, erklärte er. Wer diesen Weg gehe, zeige nicht nur fachliche Exzellenz, sondern auch den Mut, neue Fragen zu stellen.

Sechs Lebenswege in der Forschung

Die ausgezeichneten Forschenden kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Christian Bundschuh beschäftigt sich etwa mit virologischer Diagnostik und der Weiterentwicklung von Methoden zur Virusanalyse. Peter Hartmann forscht in der Computerchemie unter anderem zu nachhaltigen Materialien und katalytischen Systemen. Lena Parigger arbeitet an computergestützten Methoden, die die Entwicklung von Medikamenten effizienter machen sollen. Auch an der TU Graz wurden drei außergewöhnliche wissenschaftliche Laufbahnen gewürdigt. Hannah Brunner forschte zum Internet der Dinge und zu energieeffizienten Computersystemen. Samuel Hörmann entwickelte im Rahmen seiner Dissertation photonische Sensoren, die künftig bei der Krankheitsdiagnostik helfen könnten. Thomas Steiner wiederum beschäftigte sich mit Chemical-Looping-Prozessen – einer Technologie zur klimafreundlichen Energie- und Wasserstofferzeugung.

©Uni Graz/Lunghammer | Bei der „sub auspiciis“-Promotion in der Aula der Alten Universität Graz wurden sechs herausragende Absolventen der Uni Graz und TU Graz für ihre außergewöhnlichen akademischen Leistungen geehrt.

Auszeichnung mit langer Tradition

Die „sub auspiciis“-Promotion zählt zu den höchsten akademischen Ehrungen Österreichs. Voraussetzung sind Bestnoten – von der Schule bis zum Doktoratsabschluss. In ihrer heutigen Form unter den Auspizien des Bundespräsidenten existiert sie seit 1952, ihre Wurzeln reichen jedoch bis ins Jahr 1624 zurück. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) gratulierte den Ausgezeichneten und betonte ihre Bedeutung für den Universitätsstandort Graz. „Mit großer Begabung, bemerkenswertem Fleiß und bewundernswerter Ausdauer haben Sie außergewöhnliche schulische und wissenschaftliche Leistungen erbracht“, so Kunasek.