Löffelweise Hilfe: Benefizsuppenessen im Grazer Rathaus

Im Rathaus wurde heute wieder Suppe für den guten Zweck gelöffelt. Beim traditionellen Benefizsuppenessen der Katholischen Frauenbewegung stand Unterstützung für Adivasi-Frauen in Indien im Mittelpunkt.

Das Baumkircherzimmer im Grazer Rathaus verwandelte sich am 12. März, wie jedes Jahr in der Fastenzeit, wieder in eine Suppenküche mit besonderem Zweck. Die Katholische Frauenbewegung lud zum traditionellen Benefizsuppenessen. Zahlreiche Gäste aus der Stadtpolitik, darunter Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sowie mehrere Stadtsenatsmitglieder und Gemeinderäte, kamen zusammen, um gemeinsam zu essen und dabei für Frauenprojekte zu spenden.

Mit jeder Suppe ein Zeichen für Gleichberechtigung

Mit jeder Portion Suppe soll ein Beitrag zu mehr Selbstbestimmung und Gleichberechtigung geleistet werden. Bürgermeisterin Elke Kahr betonte die Bedeutung der Aktion: „Solidarität und Unterstützung für Frauen über die Grenzen hinweg hat eine lange Tradition in der Katholischen Frauenbewegung. Mit dem Benefizsuppenessen wird ein starkes Zeichen für mehr Selbstständigkeit und Gleichberechtigung gesetzt.“

Austausch und Engagement

Neben der Hilfe für Frauenprojekte steht auch der Austausch im Mittelpunkt der Veranstaltung. Lydia Lieskonig, seit zwölf Jahren ehrenamtliche Leiterin der Aktion und Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung Steiermark, hob hervor, wie wichtig Gespräche und Vernetzung sind. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen schöpfte sie die Suppen aus den dampfenden Töpfen. Auf den Tisch kamen mehrere Varianten: Fritattensuppe – die Lieblingssuppe der Grazer Bürgermeisterin -, eine Gulaschsuppe sowie eine vegane Gemüsesuppe. Für viele der anwesenden Politiker war das Benefizessen zugleich eine Stärkung vor der anschließenden Gemeinderatssitzung.

©Stadt Graz/Fischer Beim Benefizsuppenessen im Grazer Rathaus sammelte die Katholische Frauenbewegung Spenden für Frauenprojekte in Indien.

Unterstützung für Adivasi-Frauen

Die Spenden kommen unter anderem dem Projekt „Seeds“ zugute, das Adivasi-Frauen im indischen Bundesstaat Jharkhand unterstützt. Die Adivasi gehören zur indigenen Bevölkerung Nordindiens und leben häufig in abgelegenen Wald- und Bergregionen. Obwohl ihre Heimat reich an Rohstoffen ist, leben viele von ihnen am Rand der Gesellschaft. Eingriffe in ihre Naturräume und die Folgen der Klimakrise erschweren die Versorgung mit Lebensmitteln. Viele Männer verlassen ihre Dörfer, um in Städten Arbeit zu suchen. Zurück bleiben Frauen, die sich gleichzeitig um Kinder, ältere Menschen und die Landwirtschaft kümmern müssen. Patriarchale Strukturen und Alkoholmissbrauch unter Männern führen zudem häufig zu Gewalt.

Bildung stärkt Frauen

Genau hier setzt das Projekt „Seeds“ an. Die Organisation wurde 1995 gegründet und arbeitet seit 2006 mit der Katholischen Frauenbewegung zusammen. Durch Bildungsangebote und Aufklärungsarbeit lernen Frauen ihre Rechte kennen und erfahren, wie sie diese einfordern können. Eine wichtige Rolle spielen dabei sogenannte „Barefoot Counselors“. Diese engagierten Adivasi-Frauen informieren als Vorbilder andere Frauen und auch Männer über Gewaltfreiheit und Gleichberechtigung. Rund 3.000 dieser Beraterinnen sind bereits im Einsatz. Bisher konnten etwa 3.500 Frauen in rund 700 Dörfern erreicht werden. In vielen Orten entstehen zudem Frauenforen, in denen sensible Themen wie Partnergewalt offen besprochen werden können.

Tradition seit Jahrzehnten

Die Aktion „Familienfasttag“ wurde 1958 von der Katholischen Frauenbewegung gegründet. Damals erinnerte man sich noch stark an Hunger und Not nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Idee: Am zweiten Freitag der Fastenzeit nur Suppe essen und das ersparte Geld spenden. Was als Hilfe für Südkorea begann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer internationalen Unterstützungsinitiative. Heute werden unter dem Motto „Teilen spendet Zukunft“ rund 70 Projekte in Asien, Lateinamerika und Afrika unterstützt – von Frauenrechten über Gesundheitsprogramme bis hin zur Förderung ökologischer Landwirtschaft.