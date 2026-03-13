1,9 Millionen Euro: So steht es um die Surfwelle in Graz

Schon lange ist sie im Gespräch: die Surfwelle in Graz. Doch jetzt wurden konkrete Details veröffentlicht, die das Projekt betreffen.

Seit vergangenem Herbst ist es eigentlich schon klar: Eine Surfwelle soll am Mühlgang im Volksgarten entstehen. Doch die Idee, eine Surfwelle in Graz zu schaffen, ist keine neue. Denn bis zur Errichtung des Kraftwerks Puntigam gab es in der Mur bei der Radetzkybrücke eine beliebte Wassersportwelle. Aber durch den erhöhten Stauspiegel des Kraftwerks ging diese Sportstätte verloren. Mehr dazu hier: Jetzt fix: Graz bekommt Surfwelle am Mühlgang – Projekt startet 2026.

Planung abgeschlossen

Doch jetzt wird es wärmer und es hat eigentlich geheißen, das Projekt wird im Jahr 2026 umgesetzt. Also wie sieht es jetzt aus? Wie Judith Schwentner (Die Grünen) am Freitag erklärte, sollen zumindest die Planungen abgeschlossen sein. Außerdem ist das Projekt bereits im Einreichverfahren. „Mitten im Volksgarten könnte schon bald eine Surfwelle im Mühlgang entstehen – ein echtes Highlight für Sport, Bewegung und Begegnung in Graz“, betont sie einmal mehr. Wie genau das aussehen könnte, zeigt sie dabei in einem Video auf Instagram.

Surfwelle in Graz: So viel soll sie kosten

Mit der Surfwelle soll eine dauerhafte städtische Sportanlage entstehen, mit genügend Platz für Zuschauer neben der Welle sowie Aufenthaltsbereiche für Surfer. Außerdem soll es auch Betriebs- und Vereinsgebäude in Containerbauweise mit Kontrollraum, Umkleiden und Toiletten geben. Etwa 1,9 Millionen Euro sollen in das Projekt fließen, wie mehrere Medien berichten.