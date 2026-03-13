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/ ©HSG Holding Graz
Foto auf 5min.at zeigt HSG Holding Graz.
Die HSG Holding Graz spielt am Samstag gegen Förthof UHK Krems.
Krems/Niederösterreich
13/03/2026
Handball

Spannung pur: Graz trifft auf Krems in der Meisterliga

Für die HSG Holding Graz geht es am Samstag nach Krems. Dabei geht es um mehr als nur den Sieg, sondern auch um den Anschluss an ein mögliches Viertelfinalticket. Wird ihnen das gelingen?

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Es ist bereits die 18. Runde der HLA Meisterliga. Nach dem starken Heimspiel vergangene Woche müssen sich die Grazer Handballer jetzt gegen den Meister Förthof UHK Krems in Niederösterreich durchsetzen. „Am Samstag erwartet uns nun mit Krems ein komplett anderer Gegner. Der Meister ist in keiner Sekunde zu unterschätzen. Wir erwarten uns ein intensives Match, bei dem wir am Ende als Sieger vom Platz gehen möchten“, so HSG Holding Graz Spieler Jura Juranic. Zwei Punkte wären für die Grazer sehr wichtig, wenn es um die Möglichkeit auf ein Viertelfinalticket geht, in der Tabelle trennen die beiden Teams nämlich nur drei Punkte. Das Spiel startet um 19 Uhr.

HSG Holding Graz: Das sind die nächsten Heimspiele

27.03.2026 I 19:00 I HSG Holding Graz vs. Sparkasse Schwaz Handball Tirol

11.04.2026 I 19:00 I HSG Holding Graz vs. UHC Clickmasters Hollabrunn

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