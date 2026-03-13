Spannung pur: Graz trifft auf Krems in der Meisterliga

Für die HSG Holding Graz geht es am Samstag nach Krems. Dabei geht es um mehr als nur den Sieg, sondern auch um den Anschluss an ein mögliches Viertelfinalticket. Wird ihnen das gelingen?

Es ist bereits die 18. Runde der HLA Meisterliga. Nach dem starken Heimspiel vergangene Woche müssen sich die Grazer Handballer jetzt gegen den Meister Förthof UHK Krems in Niederösterreich durchsetzen. „Am Samstag erwartet uns nun mit Krems ein komplett anderer Gegner. Der Meister ist in keiner Sekunde zu unterschätzen. Wir erwarten uns ein intensives Match, bei dem wir am Ende als Sieger vom Platz gehen möchten“, so HSG Holding Graz Spieler Jura Juranic. Zwei Punkte wären für die Grazer sehr wichtig, wenn es um die Möglichkeit auf ein Viertelfinalticket geht, in der Tabelle trennen die beiden Teams nämlich nur drei Punkte. Das Spiel startet um 19 Uhr.