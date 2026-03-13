Erasmus+-Projekt bringt Jugendliche aus drei Ländern nach Graz

Anfang März trafen sich in Graz 21 Jugendliche aus Österreich, Spanien und Griechenland. Beim Erasmus+-Projekt lernten sie, über Migration zu sprechen und persönliche Geschichten per Video sichtbar zu machen.

Jugendliche aus drei Ländern treffen sich in Graz, um gemeinsam Migrationsgeschichten sichtbar zu machen und lernten dabei, Interviews zu führen und Videos zu produzieren.

Jugendliche aus drei Ländern treffen sich in Graz, um gemeinsam Migrationsgeschichten sichtbar zu machen und lernten dabei, Interviews zu führen und Videos zu produzieren.

Insgesamt 21 Jugendliche aus Österreich, Spanien und Griechenland kamen von 6. bis 9. März in der steirischen Landeshauptstadt zusammen. Anlass war das Erasmus+-kofinanzierte Projekt „Aufbruch. Ankunft. Heimat.“. Ziel des Treffens war es, sich intensiv mit Migration sowie mit Interviewführung und Videoproduktion auseinanderzusetzen. Geleitet wird das Projekt von der ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus. Projektpartner sind die Organisation Asociación Creativa aus Teneriffa in Spanien sowie Hellas for Us aus Kozani in Griechenland. Gemeinsam wollen sie jungen Menschen Raum geben, sich mit Migration und persönlichen Geschichten auseinanderzusetzen und diese sichtbar zu machen.

Austausch statt Bildschirm

Für ein erstes persönliches Projekttreffen lud die ARGE Jugend die internationalen Partner und Jugendlichen nach Graz ein. Damit konnten sich alle erstmals direkt begegnen und nicht nur online austauschen. Der Samstag stand ganz im Zeichen des geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontexts von Migration. Die Jugendlichen beschäftigten sich mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten und setzten sich damit auseinander, wie Interviews sensibel vorbereitet und geführt werden können.

©ARGE Jugend | 21 Jugendliche aus Österreich, Spanien und Griechenland trafen sich in Graz zum Erasmus+-Projekt „Aufbruch. Ankunft. Heimat.“ und arbeiteten gemeinsam an Migrationsgeschichten.

Kamera an, Geschichten erzählen

Am Sonntag wurde es praktisch: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten die technischen Grundlagen von Videodreh und Videogestaltung kennen. In Übungen probierten sie selbst aus, wie Interviews filmisch umgesetzt werden und wie Geschichten visuell erzählt werden können. Den Abschluss des intensiven Projektwochenendes bildete am Montag eine gemeinsame Stadtführung durch Graz, bevor sich die internationalen Gäste wieder auf den Heimweg machten.

Geschichten aus dem eigenen Umfeld

Die Begegnung hinterließ Eindruck bei den Jugendlichen. In den kommenden Monaten werden sie eigene Videointerviews mit Menschen aus ihrem Umfeld führen – etwa mit Personen aus Familie, Freundeskreis oder Nachbarschaft. So sollen persönliche Migrationsgeschichten gesammelt, sichtbar gemacht und über Ländergrenzen hinweg geteilt werden. Das Projekt „Aufbruch. Ankunft. Heimat.“ zeigt damit, wie wichtig Austausch, Empathie und gemeinsames Lernen im europäischen Kontext sein können und welchen Beitrag junge Menschen dazu leisten können, Vielfalt sichtbar zu machen und Verständnis füreinander zu stärken.