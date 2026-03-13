Tödlicher Motorradunfall auf der Pack: Grazer erliegt Verletzungen

Tödlicher Unfall auf der A2 beim Packabschnitt: Ein 57-jähriger Grazer prallte mit seinem Motorrad gegen eine Leiteinrichtung und stürzte. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen, auf der Autobahn entstand ein kilometerlanger Stau.

Ein 57-jähriger Mann aus Graz war am Freitag, dem 13. März 2026, mit seinem Motorrad auf der Südautobahn (A2) unterwegs. Gegen 13.40 Uhr fuhr er auf der Pack in Fahrtrichtung Graz. Bei Straßenkilometer 228,1 kam es schließlich zu dem folgenschweren Unfall. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte der Motorradlenker links gegen eine Leiteinrichtung geprallt sein. Durch die Kollision stürzte der 57-Jährige von seinem Motorrad und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Mann erliegt seinen Verletzungen

Der Sturz hatte schwerste Folgen. Der Grazer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Da eine Beteiligung eines weiteren Fahrzeuglenkers nicht vollständig ausgeschlossen werden konnte, wurde das Motorrad sichergestellt, heißt es vonseiten der Beamten. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion des Verstorbenen an.

Kilometerlanger Stau

Während der Unfallaufnahme kam es auf der Südautobahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. „Aufgrund der Unfallaufnahme entstand ein kilometerlanger Stau“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.