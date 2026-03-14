Europaweit vorbestraft: Diebes-Tour endet in Graz

Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz forschten einen 46-Jährigen aus, der im Verdacht steht, in der Steiermark mehrere vollendete und versuchte Ladendiebstähle von Spirituosen und Lebensmitteln begangen zu haben.

Der Verdächtige wurde bereits im Oktober 2024 durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Graz aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls festgenommen. Bei den damaligen Ermittlungen stellte sich heraus, dass er in mehreren europäischen Staaten zahlreiche einschlägige Verurteilungen und Vormerkungen aufweist und bereits Haftstrafen im Ausland verbüßt hatte. „Der Verdächtige verfügt über keine festen Wohnsitze, um sich den Verfolgungen der Behörden zu entziehen und dürfte seinen Lebensunterhalt durch die Begehung von gewerbsmäßigen Ladendiebstählen bestreiten. Er wurde damals auf freiem Fuß angezeigt“, heißt es von der Polizei.

Tausende Euro Schaden

Am 12. März 2026 wurde der 46-Jährige in Lieboch bei einem weiteren Ladendiebstahl betreten und flüchtete zunächst, konnte jedoch im Nahbereich von Beamten der Polizeiinspektion Lieboch angehalten werden. Zwei Komplizen konnten in einem unbekannten Fahrzeug die Flucht ergreifen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz konnte ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erwirkt werden und er wurde in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Er zeigte sich bei der Beschuldigtenvernehmung zu den ihm zur Last gelegten Taten größtenteils geständig. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.