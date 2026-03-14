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/ ©FF Gössendorf
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Verkehrsunfall in einem Tunnel.
Eine 59-jährige Grazerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Graz-Umgebung
14/03/2026
Schwerer Unfall

Stundenlange Sperre nach schwerem Unfall: Autos kollidierten in Tunnel

In der Freitagnacht kollidierten zwei Autos im Himmelreichtunnel (B73) frontal miteinander. Eine 59-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen, der zweite beteiligte Lenker wurde ebenso verletzt und war stark alkoholisiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)

Gegen 22.50 Uhr lenkte eine 59-jährige Grazerin ihren Wagen durch den Himmelreichtunnel in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung). Zur selben Zeit befuhr ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark den Tunnel in entgegengesetzter Richtung. „Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Tunnelbereich zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 59-jährige Frau erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen“, berichtet die Polizei. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Verkehrsunfall in einem Tunnel.
©FF Gössendorf

Himmelreichtunnel für mehrere Stunden gesperrt

Der 25-jährige Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Himmelreichtunnel musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme von 22.50 Uhr bis etwa 1.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden durchgeführt.

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