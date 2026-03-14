Stundenlange Sperre nach schwerem Unfall: Autos kollidierten in Tunnel

In der Freitagnacht kollidierten zwei Autos im Himmelreichtunnel (B73) frontal miteinander. Eine 59-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen, der zweite beteiligte Lenker wurde ebenso verletzt und war stark alkoholisiert.

Gegen 22.50 Uhr lenkte eine 59-jährige Grazerin ihren Wagen durch den Himmelreichtunnel in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung). Zur selben Zeit befuhr ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark den Tunnel in entgegengesetzter Richtung. „Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Tunnelbereich zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 59-jährige Frau erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen“, berichtet die Polizei. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

©FF Gössendorf

Himmelreichtunnel für mehrere Stunden gesperrt

Der 25-jährige Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Himmelreichtunnel musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme von 22.50 Uhr bis etwa 1.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden durchgeführt.