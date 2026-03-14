Nach Brand beim Hotel Daniel: Nächtigungen im Dachloft bald wieder möglich

Ende November stand das "LoftCube" des Hotel Daniel beim Grazer Hauptbahnhof in Vollbrand. Schon bald aber sollen Gäste wieder am Dach hausen können. Das zerstörte Panorama-Zimmer soll originalgetreu neu errichtet werden.

Im November 2025 kam es auf dem Dach des „Hotel Daniel“ in Graz zu einem Feuer, das ein exklusives, als „LoftCube“ bekanntes Zimmer, vollständig zerstörte. Trotz des Vorfalls zeigt sich der Betreiber entschlossen, an dem besonderen Konzept festzuhalten und den Schaden rasch zu beheben. Die Ursache des Brandes wurde laut Ermittlungen auf einen technischen Defekt zurückgeführt.

Zimmer soll neu errichtet werden

Inzwischen sind die Brandreste entfernt, und die Planung für den Wiederaufbau läuft bereits. Das Dachzimmer soll nach Angaben des Betreibers unverändert und in enger Abstimmung mit der ursprünglichen Herstellerfirma neu produziert werden. Dies berichtet die Kleine Zeitung. Auch versicherungstechnisch sei die Abwicklung abgeschlossen, heißt es laut dem Medienbericht. Der Fokus liege nun darauf, das besondere Zimmerkonzept erneut umzusetzen und den Gästen künftig wieder den gewohnten Rundumblick über die Stadt zu ermöglichen.

Wann das beliebte Hotelzimmer mit Panorama wieder gebucht werden kann, steht derzeit noch nicht fest. Laut Florian Weitzer soll jedoch spätestens im kommenden Herbst wieder ein sichtbarer Fortschritt erkennbar sein.