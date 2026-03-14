Brecheisen wurde zum Verhängnis: Polizei Graz klärt Einbrüche

Dank akribischer Ermittlungsarbeit klärte das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz mehrere Wohnraum-Einbrüche auf. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.

Sie gerieten ins Visier der Polizei

Die beiden Ungarn im Alter von 51 und 53 Jahren gerieten am 12. März 2026 ins Visier der Polizei, nachdem sie beim Ausspähen in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses beobachtet worden waren. Uniformierte Streifen hielten die Verdächtigen kurz darauf an und kontrollierten sie. Dabei entdeckten die Beamten ein abgenutztes Brecheisen, das sichergestellt wurde.

Umfangreiche Ermittlungen

Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalreferats erhärteten in der Folge den Verdacht gegen das Duo. Den Männern werden mindestens drei Einbrüche (zwei Wohnungen und ein Wohnhaus) im Zeitraum vom 11. bis 12. März 2026 im Grazer Stadtgebiet zur Last gelegt. Ein entscheidender Durchbruch gelang, als ein Opfer einen der Tatverdächtigen eindeutig wiedererkannte. Der Hausbewohner hatte den Mann zuvor bei einem Einbruch in sein Wohnhaus auf frischer Tat ertappt. Zudem konnten an den Tatorten Spuren gesichert werden, die mit dem bei der Kontrolle aufgefundenen Brecheisen übereinstimmen.

Einlieferung in die Justizanstalt

Die beiden Tatverdächtigen zeigten sich bei ihrer Vernehmung nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Polizei prüft derzeit, ob das Duo für weitere, bislang ungeklärte Einbrüche in der Region verantwortlich sein könnte.