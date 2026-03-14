Frühjahrsputz startet: Freiwillige für Muruferreinigung gesucht

Beim Steirischen Frühjahrsputz wird auch in Graz wieder gemeinsam angepackt. Am 11. April reinigen Freiwillige die Murufer und sammeln Müll aus der Natur. Gesucht werden viele helfende Hände für die Umweltaktion.

Beim Steirischen Frühjahrsputz werden auch heuer wieder Freiwillige gesucht, die entlang der Grazer Murufer Müll sammeln und so ein Zeichen für eine saubere Umwelt setzen.

Beim Steirischen Frühjahrsputz werden auch heuer wieder Freiwillige gesucht, die entlang der Grazer Murufer Müll sammeln und so ein Zeichen für eine saubere Umwelt setzen.

Der Steirische Frühjahrsputz geht heuer von 21. März bis 9. Mai 2026 über die Bühne. Dahinter stehen das Land Steiermark, die Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der WKO Steiermark, der Dachverband der steirischen Abfallwirtschaftsverbände sowie der ORF Steiermark. Auch Graz beteiligt sich wieder an der landesweiten Aktion. Die Koordination in der Stadt übernimmt, wie schon in den vergangenen Jahren, das Umweltamt der Stadt Graz.

Murufer im Fokus

Ein zentraler Programmpunkt ist die Grazer Muruferreinigung am Samstag, dem 11. April 2026. Sollte das Wetter nicht mitspielen, ist der 25. April als Ersatztermin vorgesehen. Dabei sammeln engagierte Freiwillige entlang der Mur Müll ein, sowohl an Land als auch vom Wasser aus. Unterstützt wird die Aktion von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), der Holding Graz Abfallwirtschaft sowie Holding Graz Stadtraum. Auch Aktivbürger sowie lokale Vereine beteiligen sich an der bewährten Aktion.

Start in der Augartenbucht

Treffpunkt ist ab 9 Uhr in der Augartenbucht in Graz. Dort erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Sammelsäcke, Handschuhe und Zangen. Um 9.30 Uhr startet die Aktion offiziell mit Begrüßungsworten von Vizebürgermeisterin Schwentner. Anschließend wird bis 12.30 Uhr entlang des Murufers in Richtung Norden und Süden Müll gesammelt.

Gemeinsamer Ausklang

Nach der Sammelaktion sind alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Ausklang in der Augartenbucht eingeladen. Für Verpflegung ist gesorgt, außerdem werden Preise verlost. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 180 Personen an der Muruferreinigung und sammelten dabei insgesamt 339 Kilogramm Abfall. Wer heuer mithelfen möchte, kann sich per E-Mail an abfallwirtschaft@stadt.graz.at oder telefonisch unter 0316/872-4365 anmelden. Wassersportler werden gebeten, dies bei der Anmeldung anzugeben.