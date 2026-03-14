Bildergalerie: Neuer Outlet-Store eröffnet in der Schmiedgasse

Mitten in der Grazer Innenstadt gibt es seit heute eine neue Adresse für Männer, die Mode mögen. Aiola Living hat in der Schmiedgasse einen Pop-up Store eröffnet - nur wenige Schritte vom Hauptgeschäft entfernt.

Neue Mode-Adresse in der Grazer Innenstadt. Aiola Living eröffnet einen Pop-up Store nur für Herren in der Schmiedgasse.

Neue Mode-Adresse in der Grazer Innenstadt. Aiola Living eröffnet einen Pop-up Store nur für Herren in der Schmiedgasse.

Seit heute hat die Schmiedgasse in Graz ein weiteres Modegeschäft. Aiola Living eröffnete am Samstag, 14. März 2026, einen Pop-up Store in der Schmiedgasse 20. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, den neuen Standort erstmals zu entdecken. Der Shop liegt nur wenige Schritte vom Aiola Living Hauptstore in der Schmiedgasse 8-12 entfernt und erweitert das bestehende Angebot in der Grazer Innenstadt.

Fokus auf Herrenmode

Im neuen Pop-up dreht sich alles um Herrenmode. Besucher finden dort eine kuratierte Auswahl an Business- und Freizeitkleidung – von Anzügen und Sakkos bis zu Hosen sowie Strick- und Casual-Pieces. Die Stücke stammen aus vergangenen Kollektionen und werden stark reduziert angeboten – teilweise mit Preisnachlässen von bis zu 70 Prozent.

Bekannte Marken im Sortiment

Im Sortiment finden sich mehrere bekannte Marken. Dazu gehören unter anderem Tombolini, Capobianco, Cruna, Kiefermann, Roberto Collina, The Gigi, Never Enough, Baldessarini und Briglia. Damit ergänzt der Pop-up Store das bestehende Angebot von Aiola Living in der Schmiedgasse.

Teil eines größeren Konzepts

Der neue Store ist nicht der einzige Mode-Standort der Marke in der Straße. Bereits in der Schmiedgasse 24 betreibt Aiola Living ein Fashion-Outlet mit Damen- und Herrenmode zu reduzierten Preisen. Der Pop-up Store setzt nun bewusst den Fokus auf hochwertige Herrenmode.

Bekenntnis zur Innenstadt

Für Aiola Living ist der neue Standort auch ein Zeichen für die Grazer Innenstadt. Geschäftsführerin Judith Schwarz sagt: „Mit dem neuen Pop-up Store möchten wir unserer Herrenmode mehr Raum geben und gleichzeitig besondere Stücke aus vergangenen Kollektionen zu attraktiven Preisen zugänglich machen. Die positive Resonanz zur Eröffnung hat uns sehr gefreut.“ Mit der Erweiterung der Verkaufsflächen setzt das Unternehmen ein weiteres Signal für eine lebendige Altstadt und möchte zusätzliche Impulse in der Schmiedgasse setzen.

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