Festnahme: Frau (47) bedroht Mann mit Messer und verletzt Polizisten

Am gestrigen Samstagnachmittag attackierte eine 47-Jährige den Mieter ihrer Mutter mit einem Küchenmesser. Bei der Festnahme verletzte die Frau zudem einen Polizeibeamten.

Gestern wurde eine Frau nachdem sie einen Mann mit einem Messer attackierte festgenommen.

Gestern wurde eine Frau nachdem sie einen Mann mit einem Messer attackierte festgenommen.

Gegen 16.30 Uhr wurden Polizeikräfte zu einem Mehrparteienhaus gerufen, nachdem eine Vermieterin Alarm geschlagen hatte. Ihre 47-jährige Tochter war zuvor gewaltsam in die Wohnung eines 56-jährigen Mieters eingedrungen.

Soll ihn mit dem Umbringen bedroht haben

Laut Angaben des Opfers habe die Frau die gläserne Terrassentür eingetreten und ihn unmittelbar darauf mit einem Küchenmesser bedroht und auch mit dem Umbringen bedroht, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Der 56-Jährige flüchtete in das Innere seiner Wohnung, woraufhin die Tatverdächtige durch die beschädigte Tür einstieg und ihn attackierte. Dem Mann gelang schließlich die Flucht ins Freie.

In Wohnung festgenommen

Polizisten nahmen die 47-Jährige kurz darauf in ihrer Wohnung fest. Ein Polizeisanitäter versorgte vor Ort Schnittverletzungen an ihrer Hand. Während der Verbringung zum Streifenwagen leistete die Grazerin Widerstand gegen die Staatsgewalt, heißt es weiter. Sie versuchte sich der Festnahme zu entziehen und verletzte dabei einen Polizisten am Hals. Die 47-Jährige wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 07:03 Uhr aktualisiert