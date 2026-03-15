Umfrage zur Graz-Wahl: KPÖ klar vorne, Kampf um Platz zwei

Drei Monate vor der Gemeinderatswahl in Graz zeigt eine erste unabhängige Umfrage eine deutliche Tendenz: Die KPÖ liegt klar an der Spitze. Dahinter könnte es allerdings ein spannendes Rennen um Platz zwei geben.

Am 28. Juni wählen die Grazerinnen und Grazer einen neuen Gemeinderat. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der „Kleinen Zeitung“ liefert nun einen ersten Eindruck davon, wie die Kräfteverhältnisse derzeit aussehen könnten. Meinungsforscher Peter Hajek befragte dafür 615 Wahlberechtigte telefonisch und online mit der klassischen „Sonntagsfrage“, also danach, welche Partei sie wählen würden, wenn bereits an diesem Sonntag abgestimmt würde.

KPÖ laut Umfragen auf Platz 1

Das Ergebnis zeigt eine klare Führung für die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ). Laut Umfrage käme sie auf rund 31 Prozent und würde damit ihr starkes Ergebnis aus dem Jahr 2021 sogar noch verbessern. Dahinter klafft jedoch eine deutliche Lücke: Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) würde derzeit etwa 20 Prozent erreichen und damit im Vergleich zur letzten Wahl deutlich verlieren. Nur knapp dahinter folgt die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die mit etwa 18 Prozent rechnen könnte. Dahinter reihen sich die Die Grünen – Die Grüne Alternative mit rund 14 Prozent ein. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) käme laut Umfrage lediglich auf etwa acht Prozent. Ebenfalls bei rund acht Prozent würden die NEOS landen, was für sie ein Zugewinn wäre. Die Korruptions‑Freier Gemeinderatsklub (KFG) spielt mit etwa einem Prozent derzeit nur eine untergeordnete Rolle.

Elke Kahr bei Grazer und Grazerinnen beliebt

Als entscheidenden Faktor für die klare Führung der KPÖ sieht Hajek vor allem Bürgermeisterin Elke Kahr. Durch ihre Arbeit im Amt habe sie politisch weiter an Gewicht gewonnen, erklärt der Meinungsforscher. Ob dieser Vorsprung bis zum Wahltag gehalten werden kann, sei jedoch noch offen. Auch bei einer hypothetischen Direktwahl des Bürgermeisters würde Kahr deutlich vorne liegen: Rund 43 Prozent würden sich derzeit für sie entscheiden. Dahinter folgen Kurt Hohensinner von der ÖVP mit etwa 18 Prozent sowie Rene Apfelknab von der FPÖ mit rund sieben Prozent. Spannend könnte vor allem das Rennen um Platz zwei werden. Hajek sieht hier ein mögliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP und FPÖ. Während die Freiheitlichen derzeit sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene an Zustimmung gewinnen, könnte es für die SPÖ schwierig werden: Sie dürfte sich laut Prognose eher im Bereich der kleineren Parteien bewegen und um Platz fünf kämpfen.

Graz als Ausreißer

Ein weiterer Faktor: Graz unterscheidet sich politisch deutlich vom restlichen Bundesland Steiermark. Als Universitätsstadt mit vielen Studierenden zeigt die Landeshauptstadt häufig andere Wahltrends als der ländlich geprägte Teil des Bundeslandes. Auch wenn der Anteil unentschlossener Wählerinnen und Wähler derzeit relativ klein ist, könnten gerade sie am Ende den Ausschlag geben, wenn am 28. Juni tatsächlich gewählt wird.