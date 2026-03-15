Prozess: Partnerin und Mädchen im Stadtpark vergewaltigt

Am Landesgericht für Strafsachen Graz ist ein 25-jähriger Mann wegen mehrerer Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Laut Urteil soll er im Jahr 2024 zwei Frauen vergewaltigt sowie seine damalige Partnerin bedroht und misshandelt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Partnerin zu Sex gezwungen

Der erste Vorfall soll sich im Jänner 2024 in der Wohnung seiner damaligen Freundin in Graz ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, die Frau gegen ihren Willen zum Sex gezwungen zu haben. Außerdem soll es später zu einem heftigen Streit gekommen sein, bei dem er sie geschlagen und massiv bedroht habe. Unter anderem soll er gedroht haben, ihr Säure ins Gesicht zu schütten, falls sie ihn verlassen würde. Der Angeklagte bestritt diese Vorwürfe vor Gericht. Er erklärte, der Sex sei stets einvernehmlich gewesen und sprach von einer schwierigen Beziehung. Auch die Anschuldigungen rund um Drohungen und Gewalt stellte er anders dar.

Vergewaltigung im Grazer Stadtpark

Ein weiterer schwerer Vorwurf betrifft einen Vorfall im August 2024 im Grazer Stadtpark. Laut Anklage soll der Mann dort den stark alkoholisierten Zustand eines 16-jährigen Mädchens ausgenutzt und sie vergewaltigt haben. Auch diesen Vorwurf wies er zurück. Nach dem Vorfall verließ der Beschuldigte Österreich und hielt sich in Großbritannien auf. Erst im Zuge eines Auslieferungsverfahrens kam er wieder nach Österreich zurück. Der Schöffensenat sah es laut eines Berichts der Kleinen Zeitung letztlich als erwiesen an, dass der Mann mehrere Straftaten begangen hat, darunter Vergewaltigung, Nötigung, gefährliche Drohung und Körperverletzung. Von den Vorwürfen der Freiheitsberaubung und beharrlichen Verfolgung wurde er aus rechtlichen Gründen freigesprochen.