Im Grazer Café Kork treffen sich regelmäßig Menschen, die ihre Leidenschaft fürs Puzzeln teilen. Zwischen getauschten Kartons, bunten Teilen und Lachen wächst hier eine Gemeinschaft, in der jedes Puzzleteil seinen Platz findet.

„Wir sind einfach Puzzlebegeisterte, die sich über WhatsApp organisieren und unabhängig vom Verein treffen“, erzählt Verena Lanzinger (32) aus Graz. Sie ist Mitbegründerin und Obfrau des österreichischen Puzzlevereins. Beim Grazer Puzzle-Treff sei sie jedoch einfach „eine der vielen Puzzlerinnen am Tisch“. Der Verein selbst entstand aus dem Wunsch heraus, Puzzlebegeisterte in ganz Österreich miteinander zu verbinden, gemeinsame Aktionen auf die Beine zu stellen und eine feste Basis zu schaffen, um auch große Events möglich zu machen.

Holzplatten und Herzlichkeit

Die Grazer Puzzle-Treffs finden regelmäßig im Café Kork statt. Lanzinger freut sich über die gute Zusammenarbeit: „Sie sind dort sehr nett und stellen uns jedes Mal große Holzplatten zur Verfügung – so haben wir immer genug Platz zum Puzzeln.“ “ Eine wichtige Rolle nimmt in Graz ihre Puzzle-Kollegin Margit ein: „Sie leitet die WhatsApp- Gruppe und ist diejenige, die immer den Tisch reserviert.“ Nebenbei, verrät Lanzinger lachend, „hat sie auch die größte Puzzlesammlung von uns allen: über 120 Stück!“

Tauschen, tüfteln, tratschen – so laufen die Abende ab

Die gemütlichen Abende im Café am Campus der TU Graz laufen vollkommen ungezwungen ab: „Die meisten kommen um dieselbe Zeit, dann werden als Erstes die ausgemachten Tauschgeschäfte fertiggestellt“, erzählt Lanzinger. Große Taschen voller Puzzle-Kartons wechseln ihre Besitzer, bevor es ans eigentliche Puzzeln geht. Eine der Teilnehmerinnen arbeitet zu Hause gerade an einem 18.000-Teile-Puzzle, weiß Lanzinger. Beim Treffen selbst entstehen meist 500-Teile-Puzzles – Stück für Stück, begleitet von Gesprächen und Gelächter. Wer später kommt oder früher geht, tut das ganz entspannt: „Das ist gar kein Stress bei uns.“

Freude am Detail: „Das ist es, das passt!“

„Oft sind bei den Treffen um die zehn Leute dabei“, erzählt Puzzle-Fan Lanzinger weiter. „Ich würde schätzen, von Anfang 20 bis über 60 Jahre sind alle Altersklassen vertreten.“ Sie selbst habe schon immer gerne gepuzzelt: „Mir gefällt, das Motiv kennenzulernen, aber auch die Details in den Puzzleteilformen selbst. Wenn man nach einem bestimmten Teil sucht und beim Aufheben sofort weiß: Das ist es, das passt! – das hat einen ganz besonderen Reiz.“

Vom Hobby zum Wettkampf wird: Verena und das Speedpuzzeln

Vor einigen Jahren entdeckte Lanzinger auch das Speedpuzzeln für sich. „Ich puzzle auch viel gemütlich, aber mit den Wettbewerben gewann das Ganze einen neuen Reiz.“ Am 1. und 2. Mai 2026 veranstaltet der österreichische Puzzleverein die zweite Staatsmeisterschaft in dieser Disziplin. In Wiener Neudorf wird dann zwei Tage lang auf Zeit gepuzzelt – ein eigenes Universum für Puzzlefans, die ihre Strategien gezielt trainieren und anwenden.

Neue Mitspieler sind willkommen

Wer jetzt Lust bekommen hat, einmal ganz gemütlich in Graz mitzupuzzeln, meldet sich am besten direkt bei Verena Lanzinger unter hallo@puzzleverein.at. „Anfangs haben wir uns über Internetforen und Willhaben gefunden“, erzählt sie abschließend über die Anfänge der Grazer Treffen. Und auch heute noch fragt die Grazer Puzzle-Gruppe nach, ob Interesse am Dabeisein besteht, wenn jemand auf Willhaben nach Puzzles in Graz stöbert und auf eine Person mit mehreren Anzeigen stößt. „Das funktioniert tatsächlich ganz gut, und wir sind in den letzten eineinhalb Jahren schon ordentlich gewachsen!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 13:42 Uhr aktualisiert