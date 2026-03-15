Graz: Mehrere Buslinien müssen monatelang umgeleitet werden

In Graz kommt es ab Ende März zu Änderungen im Busverkehr. Wegen Bauarbeiten in der Elisabethinergasse müssen die Linien 40, 67 und N3 mehrere Monate lang umgeleitet werden. Auch Haltestellen fallen weg oder werden verlegt.

Wegen Bauarbeiten in der Elisabethinergasse werden mehrere Buslinien in Graz monatelang umgeleitet. Fahrgäste müssen sich auf geänderte Routen und wegfallende Haltestellen einstellen.

Wegen Bauarbeiten in der Elisabethinergasse werden mehrere Buslinien in Graz monatelang umgeleitet. Fahrgäste müssen sich auf geänderte Routen und wegfallende Haltestellen einstellen.

Ab Montag, 30. März 2026, um 4.30 Uhr kommt es zu Änderungen bei den Buslinien 40, 67 und N3. Grund dafür sind Leitungsbauarbeiten sowie die Neugestaltung der Elisabethinergasse. Die Maßnahmen dauern voraussichtlich bis Freitag, 30. Oktober 2026, um 24 Uhr. Während dieser Zeit müssen die Busse in Richtung Griesplatz beziehungsweise Jakominiplatz eine Umleitung fahren.

Linie 40 fährt über Annenstraße

Die Linie 40 Richtung Jakominiplatz wird ab der Haltestelle Roseggerhaus umgeleitet. Die Busse fahren dann über Volksgartenstraße, Annenstraße, Vorbeckgasse, Belgiergasse, Tegetthoffbrücke, Andreas-Hofer-Platz, Neutorgasse und Radetzkystraße bis zum Jakominiplatz. Auf dieser Strecke werden zusätzlich die Haltestellen Bad zur Sonne/Stadtbibliothek sowie Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim bedient. Nicht angefahren werden können hingegen die Haltestellen Elisabethinergasse, Griesplatz, Österreichische Gesundheitskasse und Wielandgasse. In Richtung Gösting wird die Haltestelle Elisabethinergasse verlegt. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Rösselmühlgasse auf Höhe Hausnummer 26.

Auch Nachtlinie N3 betroffen

Auch die Nachtlinie N3 Richtung Pachern P&R nimmt ab der Haltestelle Roseggerhaus die gleiche Umleitungsstrecke wie die Linie 40. Sie führt über Volksgartenstraße, Annenstraße, Vorbeckgasse, Belgiergasse, Tegetthoffbrücke, Andreas-Hofer-Platz, Neutorgasse und Radetzkystraße bis zum Jakominiplatz. Von dort fährt der Bus wieder wie gewohnt weiter nach Pachern. Zusätzlich bedient werden die Haltestellen Bad zur Sonne/Stadtbibliothek sowie Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim. Die Haltestellen Elisabethinergasse, Griesplatz, Österreichische Gesundheitskasse und Wielandgasse entfallen. In Richtung Gösting wird die Haltestelle Elisabethinergasse ebenfalls in die Rösselmühlgasse auf Höhe Hausnummer 26 verlegt.

Änderungen auch bei Linie 67

Auch die Linie 67 Richtung Dr.-Renner-Schule fährt ab der Haltestelle Roseggerhaus eine Umleitung. Die Strecke führt über Volksgartenstraße, Annenstraße, Vorbeckgasse, Belgiergasse, Tegetthoffbrücke, Andreas-Hofer-Platz, Neutorgasse, Radetzkystraße, Radetzkybrücke und Brückenkopfgasse bis zum Griesplatz (Steig B). Danach fährt der Bus wieder wie gewohnt weiter zur Dr.-Renner-Schule. Auch hier werden zusätzlich die Haltestellen Bad zur Sonne/Stadtbibliothek sowie Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim bedient. Die Haltestelle Elisabethinergasse kann während der Bauarbeiten nicht angefahren werden. In Richtung Zanklstraße wird die Haltestelle Elisabethinergasse ebenfalls ersatzweise in die Rösselmühlgasse auf Höhe Hausnummer 26 verlegt.