Pferde nach Unfall auf A2 bei Graz-Ost auf Autobahn unterwegs

Sonntagmittag stand der Verkehr auf der A2 bei Graz-Ost still. Nach einem Unfall mit einem Pferdeanhänger liefen zwei Pferde auf der Autobahn umher. Die Strecke musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Kurz nach 13 Uhr kam es am Sonntag, dem 15. März, auf der Südautobahn bei Graz-Ost zu einem ungewöhnlichen Einsatz. Ein Pferdeanhänger war in einen Unfall verwickelt. In der Folge gelangten zwei Pferde auf die Fahrbahn. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte, bewegten sich die Tiere anschließend frei auf der Autobahn. Aus Sicherheitsgründen reagierten die Einsatzkräfte sofort und sperrten die A2 vorübergehend in beide Richtungen. Der Verkehr musste komplett angehalten werden, damit die Situation unter Kontrolle gebracht werden konnte. Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich gleichzeitig um die Tiere auf der Fahrbahn.

Strecke wieder frei

Gegen 14.15 Uhr konnte zunächst die Fahrtrichtung Graz wieder für den Verkehr geöffnet werden, während die Gegenrichtung wegen laufender Aufräumarbeiten vorerst noch gesperrt blieb. Inzwischen gibt es jedoch endgültig Entwarnung für Autofahrer: Die Unfallstelle auf der Südautobahn in Richtung Wien wurde vollständig geräumt und der Verkehr kann wieder ohne Einschränkungen rollen. Auch das Rote Kreuz war vor Ort, Verletzte mussten nach bisherigen Informationen allerdings nicht versorgt werden.