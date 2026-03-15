Flammen schlagen aus dem Fenster: Wohnhausbrand in Gössendorf

Einsatz am Sonntagvormittag in Gössendorf (Graz-Umgebung): Mehrere Feuerwehren rückten zu einem Wohnhausbrand aus. Beim Eintreffen schlugen bereits Flammen aus einem Fenster, dichter Rauch zog durch das Gebäude.

Am Sonntag, dem 15. März 2026, um 10.03 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand in Gössendorf (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) alarmiert. Laut Einsatzmeldung stand zunächst im Raum, dass sich noch eine Person im Gebäude befinden könnte. Beim Eintreffen der ersten Kräfte zeigte sich ein deutliches Schadensbild: Flammen schlugen aus einem Fenster auf der Hausrückseite, gleichzeitig kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude.

Person bereits gerettet

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Person aus dem Haus gerettet werden. Weitere Personen befanden sich laut erster Lageerkundung nicht mehr im Gebäude. Die Einsatzkräfte starteten sofort einen Löschangriff mit einem C-Rohr unter schwerem Atemschutz. Parallel dazu wurde das Wohnhaus systematisch durchsucht, um sicherzugehen, dass sich niemand mehr im Inneren befindet.

©Freiwillige Feuerwehr Gössendorf Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einem Fenster auf der Hausrückseite, dichter Rauch drang aus dem Gebäude.

Vier Atemschutztrupps im Einsatz

Insgesamt vier Atemschutztrupps arbeiteten im Gebäude. Während des Einsatzes wurden die Räumlichkeiten kontrolliert und nach möglichen weiteren Gefahren abgesucht. Nach dem eigentlichen Löschangriff begannen die Feuerwehrleute damit, Brandgut aus dem Haus zu räumen und die Zwischendecke zu kontrollieren, um versteckte Glutnester zu finden.

Decke noch stark erhitzt

Auch Stunden nach dem Brand blieb die Situation angespannt. Gegen 11.30 Uhr wurden an der Decke noch rund 70 Grad Celsius gemessen. Daraufhin gingen zwei Feuerwehrleute mit Filtermasken erneut ins Gebäude, um die Decke weiter abzukühlen und mögliche Resthitze zu beseitigen. Im Einsatz standen die FF Gössendorf (Einsatzleitung), FF Thondorf, FF Fernitz und die FF Hausmannstätten. Zusätzlich waren Rotes Kreuz, Notarzt und Polizei vor Ort.