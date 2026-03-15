Sturm Graz feiert klaren 5:2-Sieg im Topspiel gegen Austria Wien

In der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga kam es in Wien-Favoriten zum Duell zwischen Austria Wien und Sturm Graz. Die Ausgangslage vor dem Spiel ist besonders spannend: Sturm führt die Tabelle an, die Austria liegt nur wenige Punkte dahinter auf Rang vier. In der Meistergruppe ist damit weiterhin alles offen. Entsprechend groß ist die Bedeutung des direkten Duells.

2:1 in der ersten Halbzeit

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Blitzstart der Austria glich Sturm früh aus, danach blieb die Partie lange offen. Die Wiener kamen im Laufe der ersten Hälfte immer besser ins Spiel und setzten die Grazer Defensive mehrmals unter Druck. Besonders Barry sorgte immer wieder für Gefahr, während Sturm im Aufbau zu oft ungenau blieb. Mehrmals verhinderte Sturm-Keeper Bignetti einen weiteren Treffer der Austria, unter anderem bei Abschlüssen von Schablas und Eggestein. Kurz vor der Pause gelang Sturm Graz noch die Wende. In der 45. Minute setzte sich Kiteishvili durch und brachte die Grazer erstmals an diesem Abend in Führung. Damit drehten die Gäste das Spiel noch vor dem Halbzeitpfiff und gingen mit einem 2:1-Vorsprung in die Kabine.

Rote Karte und Elfmeter: Sturm entscheidet Spiel nach Pause

Nach der Pause wurde es turbulent. Nach einem Foul entschied der Schiedsrichter zunächst auf Strafstoß für Sturm Graz, die Szene wurde jedoch noch einmal vom Video-Assistenten überprüft. Währenddessen sah Austria-Spieler Plavotic die Gelb-Rote Karte, wodurch die Wiener nur noch zu zehnt weiterspielen mussten. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Kiteishvili in der 56. Minute souverän und schnürte damit seinen Doppelpack. Nur wenige Minuten später legten die Grazer nach: In der 60. Minute traf Fosso und baute die Führung weiter aus. In der 67. Minute fiel schließlich der nächste Treffer für die Gäste: Nach einem schnellen Konter scheiterte Mamageishvili zunächst noch an Sahin-Radlinger, doch beim Klärungsversuch lenkte Dragovic den Ball unglücklich ins eigene Tor. Damit stand es 5:1 für Sturm Graz. Wenig später (74. Minute) musste Austria-Stürmer Eggestein nach einem Zweikampf mit Koller behandelt werden, nachdem er dabei Schmerzen verspürte. In der 84. Minute gelang den Wienern noch Ergebniskosmetik: Fischer traf zum 5:2-Endstand.