Pilates im Kottulinsky: Grazer Club wird zur Fitnessfläche

Yoga-Matte statt Tanzfläche: Am 20. März verwandelt sich der Grazer Club Kottulinsky in ein Fitnessstudio der etwas anderen Art. Bei „Pilates After Dark“ treffen schweißtreibendes Training, Club-Atmosphäre und Live-DJ aufeinander.

Beim Event „Pilates After Dark“ wird der Grazer Club Kottulinsky zur Trainingsfläche - Pilates-Workout und DJ-Sounds inklusive.

Beim Event „Pilates After Dark“ wird der Grazer Club Kottulinsky zur Trainingsfläche - Pilates-Workout und DJ-Sounds inklusive.

Schwitzen im Club mal anders… Wer glaubt, dass im Grazer Club Kottulinsky nur getanzt wird, könnte sich am 20. März wundern. An diesem Abend steht im Club nämlich nicht der typische Partyabend auf dem Programm, sondern eine Fitness-Session. „Pilates After Dark“ bringt ein einstündiges Matten-Workout direkt auf die Clubfläche – begleitet von einem Live-DJ.

Matte statt Tanzfläche

Los geht es um 20 Uhr, dann öffnen sich die Türen des Clubs in der Beethovenstraße. Eine halbe Stunde später startet die rund 60-minütige Pilates-Einheit. Trainiert wird gemeinsam auf der Matte – mitten in der besonderen Club-Atmosphäre. Während sonst Beats zum Tanzen animieren, sorgen sie diesmal für den Rhythmus beim Training.

Workout mit DJ-Sound

Das Konzept verbindet Bewegung mit Musik: Während die Teilnehmer ihre Übungen absolvieren, sorgt ein DJ für den passenden Sound. Dadurch soll das Training dynamischer wirken als in einem klassischen Fitnesskurs. Insgesamt dauert das Event rund zweieinhalb Stunden.

Danach wird geplaudert

Nach dem Workout ist der Abend noch nicht vorbei. Im Anschluss bleibt Zeit zum Zusammenkommen, Plaudern und auf ein Getränk. Veranstaltet wird das Event von „PULSE Entertainment“. Teilnehmen können Personen ab 18 Jahren, mitzubringen sind vor allem bequeme Sportkleidung und gute Stimmung.