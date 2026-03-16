Neue Baustellen in Graz: Diese Straßen sind ab heute betroffen

Mit Beginn der neuen Woche starten im Grazer Stadtgebiet mehrere Straßenbaustellen. Autofahrer müssen auf einigen wichtigen Verkehrsachsen mit Spurensperren und Verzögerungen rechnen.

Ab heute, dem 16. März sind an Straßen in Graz mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Ab heute, dem 16. März sind an Straßen in Graz mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Mit dem Wochenstart beginnen im Grazer Stadtgebiet mehrere Bauarbeiten auf wichtigen Verkehrsachsen. Laut Straßenamt kommt es ab 16. März auf mehreren Straßen zu Spurensperren und Verkehrsbehinderungen. Autofahrer sollten daher auf einigen Strecken mit Verzögerungen rechnen.

Bauarbeiten in der Münzgrabenstraße

In der Münzgrabenstraße auf Höhe Hausnummer 136 wird ein Mast ausgetauscht. Während der Arbeiten werden die Fahrstreifen vorübergehend zusammengelegt. Der Verkehr wird tagsüber zwischen 8 und 16 Uhr durch einen Posten geregelt. Die Maßnahmen sollen voraussichtlich bis 1. April dauern.

Schönaugasse teilweise gesperrt

Auch in der Schönaugasse im Bereich der Hausnummern 81 bis 83 beginnen Bauarbeiten. Dort wird nach Grabungen aus dem Vorjahr nun die endgültige Wiederherstellung der Straße durchgeführt. Aus diesem Grund wird jeweils eine Fahrspur pro Richtung tagsüber von 8.30 bis 16 Uhr gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 27. März abgeschlossen sein.

Nachtarbeiten in der Wickenburggasse

In der Wickenburggasse bei Hausnummer 11 wird ein Wasserschieber erneuert. Die Arbeiten finden überwiegend in den Nachtstunden zwischen 23 und 5 Uhr statt. Während dieser Zeit werden ebenfalls Fahrstreifen zusammengelegt. Die Bauarbeiten laufen laut Planung vom 16. März bis 6. April.

Weitere Einschränkungen auf der Kärntner Straße

Ab 18. März kommt eine weitere Baustelle auf der Kärntner Straße stadtauswärts bei Hausnummer 257 hinzu. Dort wird ein neuer Schachtdeckel eingebaut. Autofahrer müssen in diesem Bereich werktags zwischen 9 und 15 Uhr auf eine Fahrspur verzichten. Die Arbeiten sind derzeit bis 1. April angesetzt. Mit mehreren gleichzeitig laufenden Baustellen könnte es vor allem zu Stoßzeiten zu Verzögerungen im Stadtverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, mehr Zeit einzuplanen oder nach Möglichkeit auf alternative Routen auszuweichen.