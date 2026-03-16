Am Grazer Bahnhof: Dieses Geschäft steht kurz vor der Eröffnung

Am Grazer Hauptbahnhof tut sich etwas: In bisher leerstehenden Geschäftsflächen am Bahnhofgürtel entsteht derzeit eine neue Filiale des Discounters Action. Die Eröffnung ist bereits für Ende März geplant.

Rund um den Grazer Hauptbahnhof bewegt sich derzeit einiges. Während zuletzt viel über die Zukunft der Annenpassage diskutiert wurde, hat sich unweit davon ein anderes Projekt entwickelt: Am Bahnhofgürtel 85 steht ein neues Geschäft kurz vor der Eröffnung.

Schriftzug verrät neues Geschäft

Schon seit einigen Tagen machen Planen an den Fenstern neugierig. Dahinter wurde in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet. Inzwischen ist klar, wer in die zuvor leerstehenden Räumlichkeiten einziehen wird. Der Discounter Action eröffnet hier eine neue Filiale.

Fünfte Filiale in Graz

Die neue Filiale entsteht am Bahnhofgürtel 85, direkt beim Grazer Hauptbahnhof. Die Eröffnung ist derzeit für 28. März geplant. Damit wächst das Filialnetz des Unternehmens in der steirischen Landeshauptstadt weiter. Der Standort wird die fünfte Action-Filiale in Graz sein. Die Geschäftsflächen standen längere Zeit leer. In der Vergangenheit wurden sie lediglich vorübergehend als Pop-up-Flächen für Outlet-Verkäufe genutzt. Mit dem neuen Geschäft erhält der Standort nun wieder eine dauerhafte Nutzung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 08:13 Uhr aktualisiert