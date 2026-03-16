Amoklauf an Grazer Schule: Überlebender Schüler schreibt Buch

Nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz hat ein überlebender Schüler seine Erlebnisse in einem Buch verarbeitet. Der 16-Jährige möchte damit auch den Opfern eine Stimme geben.

Der Amoklauf am BORG Dreierschützengasse am 10. Juni 2025 erschütterte weit über die Steiermark hinaus, 5 Minuten hat berichtet. Neun Schüler sowie eine Lehrerin verloren damals ihr Leben. Einer der Überlebenden, der heute 16-jährige Sam Askari, verarbeitet seine Erlebnisse nun in einem Buch.

Ein Tag, der alles veränderte

Der Morgen begann für viele Jugendliche zunächst wie ein gewöhnlicher Schultag. Doch die Ereignisse dieses Tages veränderten das Leben hunderter Schüler für immer. Sam Askari wurde während der Tat schwer verletzt. Eine Kugel traf ihn am Kopf. Zwei Tage lang lag er anschließend im Koma, während Ärzte um sein Leben kämpften. Heute lebt der Jugendliche und versucht, Schritt für Schritt in einen Alltag zurückzufinden.

©Guten Morgen Österreich Der 16-jährige Sam Askari hat den Amoklauf an einer Schule in Graz überlebt. Das tragische Erlebnis verarbeitet er mit Musik.

Erinnerungen an eine Ausnahmesituation

Die Erinnerungen an die dramatischen Minuten sind für ihn noch immer präsent. In seinem Buch beschreibt er den Moment, als der Täter das Klassenzimmer betrat und die Situation eskalierte, so aus Medienberichten. Der Jugendliche schildert darin nicht nur die Angst und Verwirrung jener Minuten, sondern auch das Gefühl, plötzlich mit einer extremen Situation konfrontiert zu sein. Gemeinsam mit Verleger Maximilian Hauptmann hat Sam seine Geschichte niedergeschrieben. Das Buch soll nicht nur seine eigenen Erfahrungen festhalten, sondern auch an die Menschen erinnern, die an diesem Tag ihr Leben verloren haben. Für den 16-Jährigen ist das Schreiben ein wichtiger Teil der Verarbeitung. Neben dem Buch spielt auch die Musik eine große Rolle im Leben des Jugendlichen. Sam beschäftigt sich intensiv mit Rap, in dem er seine Gedanken und Erlebnisse verarbeitet, 5 Minuten hat berichtet. Die Musik gibt ihm eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken und Erlebtes einzuordnen.

Ein neues Leben nach der Tat

Der Amoklauf hat nicht nur Sams Leben verändert. Auch der Schulalltag am BORG Dreierschützengasse wurde neu organisiert. Seit Beginn des Schuljahres findet der Unterricht vorübergehend an einem anderen Standort statt. Das ursprüngliche Schulgebäude wird derzeit umgebaut. Für viele Schüler bleibt der Weg zurück in einen normalen Alltag ein langer Prozess.