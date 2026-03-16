Graz plant neues Schulmodell: Mittagessen ohne Nachmittagsbetreuung

Im Grazer Gemeinderat wurde ein Vorstoß der KPÖ für flexiblere Schulangebote beschlossen. Künftig könnte es möglich sein, dass Pflichtschüler nur zum betreuten Mittagessen bleiben, ohne Nachmittagsbetreuung.

Der Grazer Gemeinderat hat sich mit einem neuen Vorschlag zur Organisation der Schulverpflegung beschäftigt. Ziel ist es, Familien künftig mehr Flexibilität beim Mittagessen für Pflichtschüler zu ermöglichen.

Mehr Flexibilität für Familien

Derzeit haben Eltern an städtischen Pflichtschulen mit getrennter Tagesform zwei Möglichkeiten: Entweder ihre Kinder verlassen die Schule direkt nach dem Unterricht oder sie nehmen an der Nachmittagsbetreuung teil, inklusive Mittagessen. „In der alltäglichen Praxis vieler Grazer Familien zeigt sich jedoch ein zusätzlicher Bedarf – nämlich die Möglichkeit, dass Eltern die Kinder nach dem betreuten Mittagsessen abholen können, ohne dass dadurch zwingend eine Anmeldung für die restliche Betreuungszeit erforderlich ist“, weiß KPÖ-Bildungssprecherin Mina Naghibi.

Mittagessen ohne Nachmittagsbetreuung

Ein solches Modell existiert laut KPÖ bereits an einer Grazer Schule. Dort können Kinder entweder ausschließlich zum Mittagessen angemeldet werden oder je nach Bedarf auch nur an einzelnen Tagen die vollständige Nachmittagsbetreuung nutzen. Die Grazer Gemeinderätin und Bildungssprecherin der KPÖ, Mina Naghibi, brachte das Thema im Gemeinderat zur Sprache. Sie ersuchte Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), ein Konzept auszuarbeiten, das eine solche Lösung kostenneutral ermöglicht. Der Antrag wurde nun im Gemeinderat einstimmig angenommen. Nun soll geprüft werden, wie ein solches Angebot künftig breiter an Grazer Pflichtschulen umgesetzt werden könnte. Ziel ist es, den Alltag vieler Familien besser zu unterstützen und gleichzeitig bestehende Strukturen sinnvoll zu erweitern.