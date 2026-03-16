Paris über den Dächern von Graz: Neues Pop-up am Schlossberg

Französisches Bistro-Flair über den Dächern von Graz: Starkoch Christof Widakovich verwandelt die Sky Bar am Schlossberg an mehreren Abenden in ein kulinarisches Pop-up-Erlebnis.

Die Kombination aus Aussicht, Atmosphäre und französischer Küche soll das Gefühl vermitteln, für einen Abend ein Stück Paris am Schlossberg zu erleben.

Die Kombination aus Aussicht, Atmosphäre und französischer Küche soll das Gefühl vermitteln, für einen Abend ein Stück Paris am Schlossberg zu erleben.

Hoch über der Grazer Altstadt entsteht derzeit ein besonderes kulinarisches Erlebnis. In der Sky Bar am Schlossberg lädt Starkoch Christof Widakovich mit einem neuen Pop-up-Konzept zu einem Abend ganz im Zeichen der französischen Küche. Für einige ausgewählte Termine verwandelt sich die Location in ein Bistro im Pariser Stil.

Kulinarische Reise nach Frankreich

Das Pop-up-Konzept trägt den Namen „Joséphine“ und steht ganz im Zeichen klassischer französischer Küche. Die Gäste erwartet ein mehrgängiges Menü mit bekannten Spezialitäten aus Frankreich. Zur Auswahl stehen etwa Foie Gras, Beef Tatar oder Crevetten als Vorspeise. Auch klassische Bistrogerichte wie Zwiebelsuppe oder Hummersuppe finden sich auf der Karte.

Klassiker der französischen Küche

Bei den Hauptgerichten setzt das Konzept auf hochwertige Produkte und traditionelle Zubereitung. Auf der Karte stehen unter anderem Rinderfilet mit Pfeffersauce, Seezunge oder Trüffel-Ravioli. Zum Abschluss warten klassische französische Desserts wie Tarte Tatin oder Crêpe Suzette auf die Gäste.

Ein Abend mit besonderer Atmosphäre

Neben der Küche spielt auch das Ambiente eine große Rolle. Die Sky Bar bietet einen weiten Blick über Graz, besonders eindrucksvoll bei Sonnenuntergang. Die Kombination aus Aussicht, Atmosphäre und französischer Küche soll das Gefühl vermitteln, für einen Abend ein Stück Paris am Schlossberg zu erleben. Das Pop-up-Restaurant ist nur an ausgewählten Terminen im März geöffnet. Insgesamt sind acht Abende geplant: 18. März, 19. März, 25. März, 26. März, 27. März und 28. März.