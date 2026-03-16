Nach monatelangen Ermittlungen: Fahrrad-Diebstähle in Graz geklärt

Die Polizei hat eine große Serie von Fahrraddiebstählen in Graz aufgeklärt. Ein 37-Jähriger soll insgesamt 58 Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter gestohlen und weiterverkauft haben.

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei eine umfangreiche Serie von Fahrraddiebstählen im Grazer Stadtgebiet aufgeklärt. Ein 37-jähriger Grazer steht im Verdacht, innerhalb weniger Monate zahlreiche Fahrräder und E-Scooter gestohlen zu haben.

58 Fahrzeuge gestohlen

Die Taten sollen sich laut Polizei zwischen Mai und August 2025 ereignet haben. Ermittlungen der Landeskriminalamt-Außenstelle Niklasdorf in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Trofaiach führten schließlich zum Verdächtigen. Dem Mann wird vorgeworfen, insgesamt 58 Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter entwendet zu haben. In vielen Fällen sollen die Schlösser der abgestellten Fahrzeuge aufgezwickt worden sein.

Weiterverkauf in Handy-Shops

Die gestohlenen Fahrzeuge verkaufte der Verdächtige laut Ermittlern anschließend weiter und zwar zu deutlich niedrigeren Preisen als ihrem tatsächlichen Wert. Als Abnehmer konnten zwei Handy-Shop-Betreiber in Graz ausgeforscht werden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden hat sich im Zuge der Ermittlungen deutlich erhöht. Laut Polizei liegt er mittlerweile bei rund 75.000 Euro. Der mutmaßliche Täter selbst soll durch die Verkäufe jedoch nur etwa 10.000 Euro eingenommen haben. Der 37-Jährige zeigte sich laut Polizei umfassend geständig. Mit Abschluss der Ermittlungen wird der Fall nun an die zuständigen Behörden übergeben.