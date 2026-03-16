Texte von Wanda von Sacher-Masoch erstmals vollständig publiziert

Die Steiermärkische Landesbibliothek präsentierte kürzlich den aktuellen Band 48 ihrer Reihe „Veröffentlichungen der Steiermärkischen Landesbibliothek” mit dem Titel: „Wanda von Sacher-Masoch – Geistvoll, pikant, talentvoll, gesammelte Feuilletons, Kurzgeschichten, Novellen”. Damit liegen erstmals alle Texte Wanda von Sacher-Masochs vor, die sie abseits ihres Romans, ihrer Erzählbände und ihrer Memoiren verfasst hat. Dem Band liegt eine jahrelange akribische Recherche des Herausgebers Wulfhard Stahl zugrunde.

Texte der steirischen Autorin Wanda von Sacher-Masoch erstmals vollständig publiziert

Wanda von Dunajew, Wanda von Sacher-Masoch, D. Dolorès: unter wechselnden Namen, Alias und Pseudonymen tritt die 1845 in Graz geborene Angelika Aurora Rümelin (gestorben um 1917) den Leserinnen und Lesern entgegen. Ihre sechzig bislang verstreut erschienenen Texte, Feuilletons und Kurzgeschichten werden hier erstmals gesammelt publiziert. Viele der Texte entstanden im unmittelbaren Kontext der Tagespresse – als Gelegenheitsarbeiten, die Unterhaltung boten und zugleich zum Lebensunterhalt beitrugen. Sie sind leicht, feuilletonistisch und dem Geschmack einer breiten Leserschicht verpflichtet; einige lassen sich historisch und politisch verorten.

Buchpräsentation in der Steiermärkischen Landesbibliothek

Diese Ausgabe versteht sich als textkritische Edition: Sie prüft die Texte ebenso wie die Person Wanda von Sacher-Masoch mit ausführlichen Anmerkungen und Hintergrundinformationen und schafft so neue Perspektiven auf das Werk. Gerade in der Vielfalt und thematischen Bandbreite treten überraschend moderne Motive hervor – insbesondere Frauenfiguren, die aus Sehnsucht, Enttäuschung oder Rachsucht handeln und Respekt wie Gleichberechtigung einfordern. So entsteht das facettenreiche Bild einer Autorin, die geschickt den Nachruhm ihres berühmten Namens nutzte – und dennoch eine eigenständige literarische Stimme fand. Gesammelt und herausgegeben wurden diese Texte von dem ausgewiesenen Spezialisten für Wanda von Sacher-Masoch, Wulfhard Stahl. Die Steiermärkische Landesbibliothek hat in den letzten Jahren eine erhebliche Sammlung an Wanda-Ausgaben erworben und kann von sich behaupten, der Grazer Autorin nun nicht nur in der Sammlung, sondern auch mit dieser Publikation ein kleines Denkmal zu setzen.