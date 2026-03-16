Polizei sucht Besitzer: Wem gehören diese Fahrräder

Bereits am 9. März 2026, wurden in der Nähe der A9-Überführung zwei Fahrräder aufgefunden. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern Da es sich hierbei augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt,

Da es sich hierbei augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt, sucht die Polizei nach den Besitzern.

Da es sich hierbei augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt, sucht die Polizei nach den Besitzern.

Gegen 13 Uhr wurden von einem Spaziergänger in Werndorf, in einem Straßengraben in der Bahnhofstraße, in der Nähe der A9-Überführung, zwei Fahrräder aufgefunden. Da es sich hierbei augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt, sucht die Polizei nach den Besitzern

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