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Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Räder.
Da es sich hierbei augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt, sucht die Polizei nach den Besitzern.
Werndorf
16/03/2026
Diebesgut?

Polizei sucht Besitzer: Wem gehören diese Fahrräder

Bereits am 9. März 2026, wurden in der Nähe der A9-Überführung zwei Fahrräder aufgefunden. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern Da es sich hierbei augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt,

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

Gegen 13 Uhr wurden von einem Spaziergänger in Werndorf, in einem Straßengraben in der Bahnhofstraße, in der Nähe der A9-Überführung, zwei Fahrräder aufgefunden. Da es sich hierbei augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt, sucht die Polizei nach den Besitzern

Das Bild auf 5min.at zeigt ein weißes Fahrrad.
©Polizei Steiermark
Das Bild auf 5min.at zeigt ein gelbes Fahrrad.
©Polizei Steiermark

Beschreibung

  • Citybike der Marke Scirocco, ModellAmsterdam, Farbe: weiß mit grünem Streifen, am Gepäcksträger befindet sich ein Zahlencodeschloss, welches unbeschädigt ist.
  • Kinder-Mountainbike der Marke Freerider, Farbe: gelb, keine weiteren Besonderheiten.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz, Tel. Nr.: 059 133/6142, erbeten.

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