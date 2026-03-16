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Polizei sucht Besitzer: Wem gehören diese Fahrräder
Bereits am 9. März 2026, wurden in der Nähe der A9-Überführung zwei Fahrräder aufgefunden. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern Da es sich hierbei augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt,
Gegen 13 Uhr wurden von einem Spaziergänger in Werndorf, in einem Straßengraben in der Bahnhofstraße, in der Nähe der A9-Überführung, zwei Fahrräder aufgefunden. Da es sich hierbei augenscheinlich um neuere Modelle und allen Anschein nach um Diebesgut handelt, sucht die Polizei nach den Besitzern
Beschreibung
- Citybike der Marke Scirocco, Modell: Amsterdam, Farbe: weiß mit grünem Streifen, am Gepäcksträger befindet sich ein Zahlencodeschloss, welches unbeschädigt ist.
- Kinder-Mountainbike der Marke Freerider, Farbe: gelb, keine weiteren Besonderheiten.
Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz, Tel. Nr.: 059 133/6142, erbeten.
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