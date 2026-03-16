MotionExpo 2026: Graz im Zeichen der Mobilitätsvielfalt

Ein vielfältiges Messeerlebnis rund um Mobilität, Innovation und Fahrzeugkultur erwartete die Besucher vergangenes Wochenende in der Messe Graz. „Mit mehr als 100 Aussteller, rund 450 ausgestellten Fahrzeugen sowie über 180 Neuwagenmodellen präsentiert sich die MotionExpo auch heuer wieder als umfassende Plattform für die Mobilität von heute und morgen und feiert damit ein gebührendes fünfjähriges Jubiläum“, zeigte sich der Geschäftsführer des Messe Congress Graz, Martin Ullrich, im Rahmen der Eröffnung sehr zufrieden an dem großen Interesse. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek war unter den zahlreichen Ehrengästen: „Die MotionExpo ist eine bedeutende Ausstellung, die nicht nur die neuesten Entwicklungen am Fahrzeugmarkt präsentiert, sondern zugleich eine Brücke zu den großen Errungenschaften der Vergangenheit schlägt. Auch 2026 setzt die MotionExpo wieder attraktive Schwerpunkte und unterstreicht damit ihre Rolle als wichtiger Treffpunkt für Innovation, Tradition und Austausch. Für den Wirtschaftsstandort Steiermark stellt die Automobilbranche mit ihren starken Leitbetrieben eine wesentliche Säule dar und trägt maßgeblich zur wirtschaftlichen Stärke im internationalen Wettbewerb bei.“

Das war die MotionExpo 2026

Mit ihrem breiten Angebot aus Neuwagen, Zweirädern, Reisemobilen, Forschung, Motorsport und historischen Fahrzeugen bestätigt die MotionExpo 2026 einmal mehr ihre Rolle als bedeutendste Mobilitätsplattform in Südösterreich. Besonders im Fokus standen neue Aussteller:innen und Marken, die erstmals vertreten waren. Dazu zählten u. a. die chinesischen Hersteller:innen Jaecoo und Omoda, die Performance-Modelle von BMW M sowie der britische Geländewagenklassiker Land Rover, der nach mehreren Jahren wieder nach Graz zurückkehrt. Neben der großen Fahrzeugschau widmete sich die MotionExpo auch aktuellen Zukunftsthemen der Mobilität. Im Foyer Süd der Stadthalle präsentierten renommierte Forschungseinrichtungen wie Joanneum Research, Virtual Vehicle sowie studentische Racing-Teams der FH JOANNEUM und der TU Graz ihre neuesten Entwicklungen – von autonomen Fahrsystemen bis hin zu innovativen Wasserstoff-Antriebstechnologien. Zu den Pubilkumsmagneten zählten auch der Zweiradbereich in der Halle A, Reisemobile und Campinglösungen sowie die Racing Area für Motorradfans. Sonderausstellungen zwischen Geschichte und Zukunft, wie die Entwicklung der Landwirtschaft und „100 Jahre Daimler-Benz AG“, rundeten das Messeerlebnis ab.