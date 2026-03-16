Stromausfall in der Annenstraße sorgte für Öffi-Einschränkungen

Wegen eines Stromausfalls in der Annenstraße kam es am Montag, 16. März 2026, zu Verzögerungen im Straßenbahnverkehr in Graz. Betroffen waren die Linien 1, 4, 6, 7 und 17.

Ein Stromausfall in der Annenstraße hat am Montagnachmittag den Straßenbahnverkehr in Graz stark beeinträchtigt. „Weiterhin kommt es zu Störungen der Stromversorgung in der Annenstraße, Straßenbahnen können nur langsam durch die Annenstraße fahren“, hieß es seitens der Holding Graz. Betroffen waren die Linien 1, 4, 6, 7 und 17. Die Ursache für den Stromausfall ist noch nicht bekannt.

Störung behoben

Gegen 18 Uhr gab es dann ein Update zu dem Vorfall: Ab sofort fahren die Linien 1, 7 und 17 wieder zwischen ihren jeweiligen Endstationen. Die Linien 4 und 6 wenden weiterhin am Jakominiplatz bzw. pendeln zwischen Reininghaus und Smart City.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 18:33 Uhr aktualisiert