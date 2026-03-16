HSG Holding Graz kassiert knappe Niederlage beim Meister

Von Anfang an lieferten sich die beiden Mannschaften einen engen Kampf. Nach einem 7:7 in der 15. Spielminute starteten die Kremser aber ihren Motor und brachten sich mit 11:7 in Führung. Mit einem 10:13 aus Sicht der HSG ging es in die Pause. Ein 5:2-Lauf zu Beginn der zweiten Hälfte brachte den Meister auf 18:12 in Führung. Die Grazer blieben dran, Markus Höfer traff in Minute 29. zum 21:23. Zwei schnelle Treffer durch Krems ließen das Heimsteam aber wieder wegziehen. Kurz vor Ende wurde es wieder eng, Graz holte auf und traf kurz vor Schlusspfiff zum 28:29. Krems bekam noch einmal einen Angriff, den die Grazer verteidigten, der Ballgewinn blieb aber aus und so musste man sich 28:29 geschlagen geben.