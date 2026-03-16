Chancenbonus: Mehr Personal für diese steirischen Brennpunktschulen
Chancenbonus: In der Steiermark sollen 41 Brennpunktschulen, 32 davon in Graz, ab dem nächsten Schuljahr zusätzliches Personal erhalten.
Das Bildungsministerium stellt österreichweit zusätzliche Lehrkräfte und Fachpersonal für Brennpunktschulen bereit. In der Steiermark profitieren 41 Schulen, davon 32 allein in Graz, vom sogenannten „Chancenbonus“. Je nach Größe der Schule können zwischen einer und sieben zusätzliche Fachkräfte eingesetzt werden, darunter Lehrer, Schulsozialarbeiter, Psychologen, Bewegungs- oder Musikpädagogen. Ziel der Maßnahme ist es, die Schulen zu stärken und die Potenziale der Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern.
Chancenbonus-Programm: Liste der Schulen in der Steiermark
- Mittelschule, MS Algersdorfer Straße, Graz
- Volksschule, VS Algersdorfer Straße, Graz
- Mittelschule, MS Sankt Johann, Graz
- Volksschule, VS Karl Morre, Graz
- Mittelschule, MS Elisabethstraße, Graz
- Mittelschule, MS Fröbel, Graz
- Volksschule, VS Fischerau, Augasse, Graz-Gösting
- Mittelschule, MS Albert Schweitzer, Graz
- Mittelschule, MS Webling, Graz-Neuhart
- Mittelschule, MS Sankt Andrä, Graz
- Mittelschule, MS Sankt Peter, Graz
- Mittelschule, MS Karl Morre 601142 Graz
- Volksschule, VS Neuhart, Kapellenstraße 601151 Graz
- Volksschule, VS Reiherstadlgasse 601181 Graz
- Mittelschule MS Kepler 601182 Graz
- Mittelschule MS Strassgang 601202 Graz-Strassgang
- Volksschule VS Grenadiergasse 601211 Graz
- Mittelschule MS Dr. Renner 601222 Graz-Liebenau
- Volksschule VS Brockmanngasse 601231 Graz
- Mittelschule MS Puntigam 601232 Graz-Puntigam
- Volksschule VS Neufeld, Brucknerstraße 601241 Graz
- Volksschule VS Leopold, Waagner Biro Straße 601261 Graz
- Volksschule VS Gabelsbergerstraße 601281 Graz
- Mittelschule MS Viktor Kaplan 601282 Graz-Andritz
- Mittelschule MS Engelsdorf 601292 Graz-Liebenau
- Volksschule VS Geidorf, Muchargasse 601301 Graz
- Volksschule VS Am Fröbelpark 601311 Graz
- Volksschule VS Lagergasse 601341 Graz
- Volksschule VS Ferdinandeum, Färbergasse 601421 Graz
- Volksschule VS Schönau, Neuholdaugasse 601531 Graz
- Volksschule VS Unterer Bründlweg 601601 Graz-Neuhart
- Volksschule VS Elisabethstraße 601741 Graz
- Volksschule VS 1 Lastenstraße 610221 Leibnitz
- Mittelschule MS Pestalozzi 611042 Leoben
- Volksschule VS Kerpelystraße 611111 Leoben
- Volksschule VS Hauptstraße 612191 Liezen
- Volksschule VS Lindenallee 620091 Knittelfeld
- Volksschule VS Dr.-Theodor-Körner-Straße 621041 Bruck an der Mur
- Mittelschule MS Schinitzgasse 621052 Kapfenberg
- Volksschule VS Gustav-Kramer-Straße 621171 Kapfenberg
- Volksschule VS Dr. Jonas 621231 Kapfenberg
Quelle: Bundesministerium Bildung
