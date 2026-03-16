U-Haft nach Juwelier-Einbruch: DNA-Spur lieferte entscheidenden Hinweis
Im November 2025 kam es bei einem Juwelier in Gratkorn zu einem Einbruch. Eine DNA-Spur führte die Ermittler zu einem mutmaßlichen Täter. Er sitzt mittlerweile in U-Haft.
Nach dem gewaltsamen Einbruch in ein Juweliergeschäft in Gratkorn im November 2025 haben die Ermittler nun einen entscheidenden Erfolg erzielt. Ein 38-jähriger Rumäne konnte in seinem Heimatland festgenommen werden, nachdem seine DNA-Spur am Tatort gesichert worden war, wie die Kronen Zeitung am Montag berichtet. Der Festgenommene befindet sich mittlerweile auf Basis eines EU-Haftbefehls in Graz in Untersuchungshaft. Er zeigt sich bislang nicht geständig.
Tür mit Lieferwagen gerammt
Ende November hatte ein weißer Lieferwagen die Eingangstür des Juweliers gerammt, bevor die Täter Schmuck stahlen und flüchteten. Die Polizei konnte den Fluchtwagen mit niederländischem Kennzeichen wenige Kilometer nördlich des Tatorts ausfindig machen und dort die DNA-Spur sichern.