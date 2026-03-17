Stau-Alarm in Graz: Frühverkehr bringt Autofahrer an Grenzen

Geduld ist gefragt: Der Frühverkehr in Graz sorgt am Dienstag, dem 17. März, für lange Verzögerungen. Mehrere Baustellen, Staus und Zwischenfälle bremsen den Verkehr in der Stadt aus.

Wer heute Früh mit dem Auto durch Graz unterwegs ist, braucht vor allem eines: Zeit und Geduld. Schon in den frühen Morgenstunden hat sich der Verkehr in der Landeshauptstadt spürbar verdichtet.

Besonders zäh auf den Hauptverkehrsachsen

Vor allem auf stark frequentierten Straßen geht aktuell kaum etwas weiter. Die Triester Straße zählt zu den größten Problemstellen, hier verlieren Autofahrer in beide Richtungen bis zu 20 Minuten, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Auch auf der Liebenauer Tangente kommen Pendler nur schleppend voran. Hier summieren sich die Verzögerungen auf rund zehn Minuten. Doch damit nicht genug: Auch in anderen Teilen von Graz kommt es zu Verzögerungen.

Betroffen sind unter anderem: Heinrichstraße

Riesstraße

Merangasse

Keplerstraße

Eggenberger Straße

Lazarettgürtel

Baustellen verschärfen die Lage

Ein wesentlicher Grund für die angespannte Verkehrslage sind mehrere Baustellen im Stadtgebiet. Sie sorgen dafür, dass Fahrstreifen eingeschränkt sind und der Verkehr teilweise nur stockend vorankommt. Zusätzlich führen technische Probleme, etwa beschädigte Leitungen, zu weiteren Verzögerungen.