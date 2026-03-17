Millionen-Schwindel in Graz aufgeflogen: Buchhalterin veruntreute Geld

Eine 47-jährige Grazerin steht im Verdacht, über einen Zeitraum von zwei Jahren hohe Geldbeträge von ihrem Arbeitgeber veruntreut zu haben. Die Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Die Frau war als Buchhalterin bei einer österreichischen Hotel- und Beherbergungskette beschäftigt. Laut Ermittlungen soll sie ihre Position gezielt genutzt haben, um über einen Zeitraum von rund zwei Jahren Geld von Firmenkonten umzuleiten. Durch geschickte Eingriffe in die Buchhaltung blieb der Betrug lange unentdeckt. Selbst bei regelmäßigen Kontrollen sollen zunächst keine Auffälligkeiten bemerkt worden sein.

Auffällige Buchung bringt Fall ins Rollen

Erst im Zuge einer Bilanzprüfung wurden Prüfer auf eine ungewöhnliche Buchung aufmerksam. In der Folge wurde eine umfassende Kontrolle der Konten eingeleitet. Dabei kamen zahlreiche unrechtmäßige Überweisungen ans Licht. Das betroffene Unternehmen reagierte umgehend und erstattete Anzeige. Nach intensiven Ermittlungen wurde die 47-Jährige festgenommen. Bei ihrer Einvernahme zeigte sie sich geständig. Sie soll Firmengelder auf private Konten umgeleitet haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Frau wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.