Neos-Listenwahl für die GR-Wahl in Graz: Pascuttini mit starken Chancen

An der Spitze der Liste gibt es keine Überraschung: Philipp Pointner wird die Partei als Spitzenkandidat in die Wahl am 28. Juni führen. Er war der einzige Bewerber für Platz eins. Dahinter ist jedoch noch vieles offen. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt ein politischer Seitenwechsel: Alexis Pascuttini, bislang Klubchef des KFG, stellt sich erstmals der internen Abstimmung der Neos, 5 Minuten hat berichtet. Nach der ersten Runde liegt er knapp voran und hat damit gute Chancen auf einen vorderen Listenplatz.

Offenes Verfahren mit mehreren Schritten

Die Neos setzen bei der Listenerstellung auf ein mehrstufiges Verfahren. In der ersten Phase konnten nicht nur Parteimitglieder, sondern auch interessierte Bürger ihre Stimmen abgeben. Diese erste Abstimmung macht allerdings nur einen Teil des Gesamtergebnisses aus. In den kommenden Tagen folgen zwei weitere Schritte: Zum einen bewertet der Parteivorstand die Liste auch nach strategischen Gesichtspunkten. Danach treffen die Mitglieder der Grazer Neos schließlich die endgültige Entscheidung. Erst danach steht fest, wer tatsächlich auf den vorderen Listenplätzen kandidiert. Aktuell sind die Neos mit zwei Mandaten im Grazer Gemeinderat vertreten. Umfragen sehen die Partei derzeit im Aufwind, ein Zugewinn an Mandaten gilt als möglich.